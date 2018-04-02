За «фейковые новости» в Малайзии будут сажать в тюрьму

Парламент Малайзии принял закон, который запрещает публикацию неправдивых новостей. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до шести лет. Об этом сообщило агентство Assosiated Press.

«За» принятие данной инициативы проголосовало 123 депутата, «против» были 64 парламентария.

Малазийская оппозиция раскритиковала законопроект и заявила, что его принятие сделает страну «ближе к диктатуре».

Правозащитники уверены и в том, что проект направлен на прекращение освещения со стороны СМИ финансового скандала, с которым столкнулось правительство

премьер-министра

Малайзии Наджиб Тун Разака.

В 2015 году разразился коррупционный скандал с участием государственного инвестиционного фонда, основанного Разаком. В министерстве юстиции США заявляли, что премьер имел отношение к присвоению средств из этого фонда и отмыванию денег через него.

Премьер и руководство фонда отрицали обвинения в свой адрес и заявляли, что доказательства против них сфабриковали иностранные силы.