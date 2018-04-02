В Малайзии ввели тюремный срок за «фейковые новости»

Дальше всех в борьбе с «фейковыми новостями» пошла Малайзия . Местный парламент принял закон, который вводит за их публикацию тюремный срок. Нарушителям грозит заключение до шести лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Впрочем, резонансный законопроект был принят не единогласно: хотя 123 депутата его поддержали, 64 народных избранника высказались против. Критики полагают, что кампания по борьбе с новостями, не соответствующими действительности, развернулась на фоне финансового скандала, который в 2015 году затронул правительство.