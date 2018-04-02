В Малайзии ввели тюремный срок за «фейковые новости» 

Дальше всех в борьбе с «фейковыми новостями» пошла Малайзия. Местный парламент принял закон, который вводит за их публикацию тюремный срок. Нарушителям грозит заключение до шести лет. Об этом сообщает «Интерфакс».
Впрочем, резонансный законопроект был принят не единогласно: хотя 123 депутата его поддержали, 64 народных избранника высказались против. Критики полагают, что кампания по борьбе с новостями, не соответствующими действительности, развернулась на фоне финансового скандала, который в 2015 году затронул правительство.
Разумеется, он широко освещался в СМИ. Обвинения в адрес премьер-министра Наджиб Тун Разака выдвигал минюст США. Сам глава кабинета называл дело против него сфабрикованным силами из-за рубежа.