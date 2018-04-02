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Глава округа Останкино оспорит решение о штрафе за заявления на празднике
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Глава округа Останкино оспорит решение о штрафе за заявления на празднике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава округа Останкино на северо-востоке Москвы Сергей Цукасов заявил РИА Новости, что намерен оспаривать в суде решение о штрафе, выписанном ему за нарушение закона о митинге.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что Цукасов, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова и ещё один мужчина были задержаны за попытку использования площадки согласованного в установленном порядке праздничного мероприятия, посвященного Дню матери, с целью доведения до граждан информации политической тематики.
Как рассказал Цукасов РИА Новости, проведение праздничного мероприятия по случаю Дня матери в Останкино 11 марта было согласовано советом депутатов, по его словам, для подобных мероприятий не требуется разрешения городских структур, вместе с тем, с прокуратурой было согласовано, что на празднике не будет лозунгов, скандирования и политических плакатов.
На площадке дежурили сотрудники полиции, которые регулировали, «с чем можно и с чем нельзя выступать», добавил Цукасов.
"После зачитывания письма одного из муниципальных депутатов, меня задержали за попытку проведения митинга, как написано в протоколе задержания. И задержали ведущего праздника, почетного жителя района Олега Георгиевича Сулакадзе — тоже за попытку проведения митинга против строительства колеса обозрения на территории ВДНХ вблизи жилых домов", — сказал Цукасов.
Он добавил, что в отношении него и Сулакадзе составили протокол о задержании и привлечении к ответственности, и, «несмотря на показания свидетелей, что митинга не было, и все, в том числе тема колеса обозрения, было устно согласовано с прокуратурой», судьей было принято решение взыскать с него и Сулакадзе 20 тысяч рублей.
"Это решение мы не считаем справедливым, оно неправомочно и подлежит отмене, мы считаем себя невиновными… В Мосгорсуд будем подавать обжалование такого решения. Я на этой неделе подам апелляционную жалобу в Мосгорсуд", — заключил он.
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