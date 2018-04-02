Культ личности и избавление от друзей. Самые неблаговидные поступки экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева 

Пропаганда по всем каналам
Конечно, в каждом регионе на первый план выходят дела, встречи и указы губернатора. Но в Кемеровской области положительные новости о работе Тулеева приобрели невиданный размах. Контент прогубернаторских СМИ, вроде телекомпании ГТРК-Кузбасс и газеты «Кузбасс», полностью контролируются областной пресс-службой. Под диктат «что писать, а что не надо» попали и все крупные интернет-издания в регионе, фактически, претворив в жизнь лозунг Тулеева «Кузбасс — территория добра». Таким образом, житель Кемеровской области почти не встречает негативных новостей вроде акций протеста, будь то антиугольные митинги в 2017 году или столкновения шахтеров с ОМОНом в Междуреченске в 2010 году, после взрыва на шахте «Распадская». Вкупе с популистской социальной политикой, недоброжелатели Тулеева на полном серьезе говорили, что такое одностороннее освещение событий способствовало появлению губернаторского «культа личности» и изгнанию из региона всех, кто хочет мыслить и говорить по-другому.
Глава нон-грата
Основным пострадавшим от «культа личности Тулеева» стал предыдущий губернатор Кемеровской области, тогда называемый главой областной администрации, Михаил Кислюк. Его не вспоминали на страницах местной печати, подконтрольной областной администрации, не упоминали в документальных фильмах по истории Кузбасса. Особо одиозным на этом фоне выглядит картина «Мой Кузбасс» от телекомпании ГТРК-Кузбасс. По традиции, Кислюк, несмотря на свое присутствие в кадре, был назван «ставленником Бориса Ельцина», опять же без упоминания по имени-отчеству. Еще меньше повезло бизнесмену Михаилу Живило, главе компании МИКОМ, которого закадровый голос назвал «бандитом». Не жаловал Тулеев и советских руководителей. Так, в ноябре 2017 года, в день 80-летия первого секретаря кузбасского обкома КПСС Вадима Бакатина, в адрес последнего не последовало никаких официальных поздравлений.
Перебирая друзей
Быстрота, с которой вчерашние фавориты попадали в когорту записных врагов Тулеева, объяснить порой невозможно. Потому что такие трансформации происходили не в силу конкретных действий, а по причине мнения от «советников» и «доброхотов». В одночасье Тулееву стал неугоден глава его пресс-службы, давний помощник еще в 90-ые годы Сергей Черемнов. Лишались доверия Тулеева и бывшие сподвижники как, например экс-депутат Госдумы Тамара Фральцова или вице-губернаторы Александр Копытов и Ирина Свиридова, позже ставшая ректором КемГУ, где ее активно «мочила» про-губернаторская газета «Кузбасс». Односторонний конфликт с Тулеевым, по имеющейся информации, в 2012 году стал причиной ухода в отставку тогдашнего мэра Кемерова Владимира Михайлова. В какой-то момент Тулеев посчитал, что градоначальник метит в губернаторы, и вынудил Михайлова добровольно уйти на пенсию, назначив на должность врио мэра Валерия Ермакова, своего заместителя.
Награды всем и каждому
Кемеровская область за последние двадцать лет перевидала немало артистов, музыкантов и культурных деятелей. По не совсем понятной традиции, Аман Тулеев считал нужным награждать медалями и орденами каждого более-менее значимого гостя. Раздаривал областные награды Тулеев и простым кузбассовцам, учредив для этого специальные медали вроде «За веру и добро». Такое тотальное поощрение, по мнение некоторых экспертов, выглядело смешно и нелепо как на региональном, так и на федеральном уровне, потому что московскими гостями кузбасские награды воспринимались как «побрякушки». Справедливости ради стоит заметить, что не все награды от Тулеева ныне являются «пылесборниками». Так, в июле 2017 года Эдита Пьеха призналась в интервью «Комсомольской правде», что доплата за звание «Почетный шахтер Кузбасса», что было присвоено Аманом Тулеевым, на 8 тысяч рублей больше, чем ее пенсия, которая составляет 17 тысяч рублей.
Пожар все перечеркнул
До поры до времени, администрации Кемеровской области удавалось держать социальную обстановку под контролем, в нужные моменты убирая с постов неугодных чиновников и глав муниципальных образований. Когда же ситуация доходила до предела, как с антиугольными митингами прошлой осенью и зимой, подконтрольные СМИ делали вид, что ничего не происходит, а губернатор Тулеев по-прежнему любим и уважаем всеми. В заслугу ставились прошлые достижения вроде нормализации обстановки в 90-ые годы, прекращение шахтерских забастовок и общий рост благосостояния граждан. На этом фоне ухудшение здоровья Тулеева не было триггером к переменам. Все изменилось после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Эта трагедия, скорее всего, будет долго вспоминаться вместе с последующим митингом на площади Советов и отставкой Тулеева. Если, конечно, экс-губернатора Кемеровской области не постигнет судьба Михаила Кислюка — уход в информационное небытие при новом главе региона.
Фото: Владимир Родионов/РИА «Новости».