Культ личности и избавление от друзей. Самые неблаговидные поступки экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

Пропаганда по всем каналам

Конечно, в каждом регионе на первый план выходят дела, встречи и указы губернатора. Но в Кемеровской области положительные новости о работе Тулеева приобрели невиданный размах. Контент прогубернаторских СМИ, вроде телекомпании ГТРК-Кузбасс и газеты «Кузбасс», полностью контролируются областной пресс-службой. Под диктат «что писать, а что не надо» попали и все крупные интернет-издания в регионе, фактически, претворив в жизнь лозунг Тулеева «Кузбасс — территория добра». Таким образом, житель Кемеровской области почти не встречает негативных новостей вроде акций протеста, будь то антиугольные митинги в 2017 году или столкновения шахтеров с ОМОНом в Междуреченске в 2010 году, после взрыва на шахте «Распадская» . Вкупе с популистской социальной политикой, недоброжелатели Тулеева на полном серьезе говорили, что такое одностороннее освещение событий способствовало появлению губернаторского «культа личности» и изгнанию из региона всех, кто хочет мыслить и говорить по-другому.

Глава нон-грата

Основным пострадавшим от «культа личности Тулеева» стал предыдущий губернатор Кемеровской области, тогда называемый главой областной администрации, Михаил Кислюк . Его не вспоминали на страницах местной печати, подконтрольной областной администрации, не упоминали в документальных фильмах по истории Кузбасса. Особо одиозным на этом фоне выглядит картина «Мой Кузбасс» от телекомпании ГТРК-Кузбасс. По традиции, Кислюк, несмотря на свое присутствие в кадре, был назван «ставленником Бориса Ельцина », опять же без упоминания по имени-отчеству. Еще меньше повезло бизнесмену Михаилу Живило , главе компании МИКОМ, которого закадровый голос назвал «бандитом». Не жаловал Тулеев и советских руководителей. Так, в ноябре 2017 года, в день 80-летия первого секретаря кузбасского обкома КПСС Вадима Бакатина , в адрес последнего не последовало никаких официальных поздравлений.

Перебирая друзей

Награды всем и каждому

Кемеровская область за последние двадцать лет перевидала немало артистов, музыкантов и культурных деятелей. По не совсем понятной традиции, Аман Тулеев считал нужным награждать медалями и орденами каждого более-менее значимого гостя. Раздаривал областные награды Тулеев и простым кузбассовцам, учредив для этого специальные медали вроде «За веру и добро». Такое тотальное поощрение, по мнение некоторых экспертов, выглядело смешно и нелепо как на региональном, так и на федеральном уровне, потому что московскими гостями кузбасские награды воспринимались как «побрякушки». Справедливости ради стоит заметить, что не все награды от Тулеева ныне являются «пылесборниками». Так, в июле 2017 года Эдита Пьеха призналась в интервью « Комсомольской правде », что доплата за звание «Почетный шахтер Кузбасса», что было присвоено Аманом Тулеевым, на 8 тысяч рублей больше, чем ее пенсия, которая составляет 17 тысяч рублей.

Пожар все перечеркнул

До поры до времени, администрации Кемеровской области удавалось держать социальную обстановку под контролем, в нужные моменты убирая с постов неугодных чиновников и глав муниципальных образований. Когда же ситуация доходила до предела, как с антиугольными митингами прошлой осенью и зимой, подконтрольные СМИ делали вид, что ничего не происходит, а губернатор Тулеев по-прежнему любим и уважаем всеми. В заслугу ставились прошлые достижения вроде нормализации обстановки в 90-ые годы, прекращение шахтерских забастовок и общий рост благосостояния граждан. На этом фоне ухудшение здоровья Тулеева не было триггером к переменам. Все изменилось после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Эта трагедия, скорее всего, будет долго вспоминаться вместе с последующим митингом на площади Советов и отставкой Тулеева. Если, конечно, экс-губернатора Кемеровской области не постигнет судьба Михаила Кислюка — уход в информационное небытие при новом главе региона.