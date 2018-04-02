Строительство крупнейшего московского храма по «Программе 200» начнется летом

"Это будет крупнейший в городе программный храмовый комплекс, нацеленный на активную духовно-просветительскую, патриотическую и общественную деятельность. Впервые в истории города под строительство храма отведена столь большая территория, но это оправдано — здесь будут развернуты массовые культурные, спортивные и просветительские центры для жителей района", — приводит слова Ресина его пресс-служба.

Запланированная площадь храма — около 17 тыс. квадратных метров, не считая подземного пространства. Первая очередь строительства включает в себя сам храм, дом милосердия и котельную, она начнется уже в июне текущего года. Планируется, что строительство займет три года.

Как отметил духовник российской олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев , большая территория храма позволит создать многофункциональное общественное пространство для детей и взрослых.

"Наш комплекс — это, прежде всего, социальный объект. Храм сам по себе займет всего лишь десятую часть всей территории, остальное — общественные помещения для занятий, место, где идет формирование личности человека в трех направлениях — духовной, душевной и телесно-эстетической. Если все это грамотно направить в должное русло, такая работа принесет, несомненно, добрые плоды", — отметил он и добавил, что в новом храмовом комплексе, помимо прочего, будут проходить мастер-классы российских олимпийцев для юных спортсменов Москвы.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы была начата в 2011 году. За это время, по данным Московской патриархии, было построено более 40 храмов, еще 28 находятся в процессе стройки. Участки для храмов подбираются, исходя из обращений верующих, строительство ведется исключительно на пожертвования.