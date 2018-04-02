Ещё
Строительство крупнейшего московского храма по «Программе 200» начнется летом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Строительство крупнейшего московского храма по «Программе 200» начнется летом 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Работы по возведению самого большого храма Дмитрия Донского по «Программе 200» начнется летом текущего года в районе Северное Бутово, рассказал в понедельник депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин.
"Это будет крупнейший в городе программный храмовый комплекс, нацеленный на активную духовно-просветительскую, патриотическую и общественную деятельность. Впервые в истории города под строительство храма отведена столь большая территория, но это оправдано — здесь будут развернуты массовые культурные, спортивные и просветительские центры для жителей района", — приводит слова Ресина его пресс-служба.
Запланированная площадь храма — около 17 тыс. квадратных метров, не считая подземного пространства. Первая очередь строительства включает в себя сам храм, дом милосердия и котельную, она начнется уже в июне текущего года. Планируется, что строительство займет три года.
Как отметил духовник российской олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев, большая территория храма позволит создать многофункциональное общественное пространство для детей и взрослых.
"Наш комплекс — это, прежде всего, социальный объект. Храм сам по себе займет всего лишь десятую часть всей территории, остальное — общественные помещения для занятий, место, где идет формирование личности человека в трех направлениях — духовной, душевной и телесно-эстетической. Если все это грамотно направить в должное русло, такая работа принесет, несомненно, добрые плоды", — отметил он и добавил, что в новом храмовом комплексе, помимо прочего, будут проходить мастер-классы российских олимпийцев для юных спортсменов Москвы.
Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы была начата в 2011 году. За это время, по данным Московской патриархии, было построено более 40 храмов, еще 28 находятся в процессе стройки. Участки для храмов подбираются, исходя из обращений верующих, строительство ведется исключительно на пожертвования.
ТАСС: последние новости
ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году СПЧ: Подмосковью нужен общеобластной мониторинг воздуха В аэропорту Домодедово обнаружена радиоактивная посылка из Узбекистана
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться177
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России514
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки29
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение