Ассоциация больше не волнует Украину: коалиция проигнорировал требование ЕС

Об этом сообщил корреспондент «112 Украина » в эфире телеканала.

«Заседание должно было начаться в 14:00. К сожалению, сейчас нет кворума, а это 13 депутатов. Сейчас собралось 5 депутатов», — говорится в сообщении.

«Мои коллеги не верят, что завтра это может произойдет. Более того, есть единая позиция, с которой все согласны — если бы было желание и политическая воля, то в тот четверг все бы увидели, как Рада отменила эти законопроекты», — сказал Борислав Береза.

До 1 апреля 2018 года представители общественных организаций, которые борются с коррупцией, должны заполнить электронные декларации. Если этого не произойдет, общественники могут попасть под уголовную ответственность.