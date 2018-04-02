Ассоциация больше не волнует Украину: коалиция проигнорировал требование ЕС 

Об этом сообщил корреспондент «112 Украина» в эфире телеканала.
«Заседание должно было начаться в 14:00. К сожалению, сейчас нет кворума, а это 13 депутатов. Сейчас собралось 5 депутатов», — говорится в сообщении.
Внефракционный депутат, заместитель председателя антикоррупционного комитета Борислав Береза выразил сомнение в том, что завтра Верховная Рада отменит е-декларирование для антикоррупционеров.
«Мои коллеги не верят, что завтра это может произойдет. Более того, есть единая позиция, с которой все согласны — если бы было желание и политическая воля, то в тот четверг все бы увидели, как Рада отменила эти законопроекты», — сказал Борислав Береза.
До 1 апреля 2018 года представители общественных организаций, которые борются с коррупцией, должны заполнить электронные декларации. Если этого не произойдет, общественники могут попасть под уголовную ответственность.
Ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что таким образом Украина не выполняет свои обязательства, которые предполагает Ассоциация Украины с ЕС. По его словам, отказ отменять пункт о декларациях для общественных активистов противоречит европейским устремлениям Украины, а также рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и ЕС.