«Сходство явное и очевидное»: поклонников очаровали архивные фото Гузеевой и ее детей

В приступе ностальгии актриса и телеведущая Лариса Гузеева начала вспоминать старые времена и поделилась с поклонниками фотографией, на которой показала свое собственное студенческое фото, а также старые снимки своих детей.

Лариса Гузеева прославилась будучи еще молодой девушкой. Впервые она появилась на экранах в 20 лет, а несколькими годами позже вышел ряд знаменитых картин с ее участием, так что многие зрители прекрасно помнят молодую Гузееву. Тем не менее в последние годы она наиболее известна как ведущая шоу «Давай поженимся», а в кино не снималась уже несколько лет, так что на данный момент образ Гузеевой в возрасте «за 50» гораздо более узнаваем. Вчера в своем Инстаграме женщина опубликовала фото, запечатлевшее вместе несколько архивных снимков — самой Ларисы во времена студенчества, а также ее детей, Георгия и Ольги, сделанные несколько лет назад (сейчас им 26 и 17 лет соответственно).

Поклонникам актрисы было очень интересно взглянуть на архивные фотографии, опубликованные Ларисой. Многие отметили сходство Гузеевой с ее детьми, на долю которых выпало немало комплиментов, а также в очередной раз обратили внимание на красоту самой женщины: «Сын очень похож, а дочь в папу» «Во всех возрастах Лариса хороша. Красотка, да еще и умная» «Очень похожи, прелесть! Счастья вам!» «Вас с детьми объединяет в первую очередь красота, но все красивы по-своему!» «Доченька Вас, Лариса, даже немножко перещеголяла в красоте, очень хорошенькая девочка» «Кровь не водица-сходство явное и очевидное.. хотя сейчас вроде и не похожи» Сама Гузеева в описании к фото назвала детей своей мечтой: «Я на первом курсе. А эти двое — моя МЕЧТА». Фанаты замечают, что Ларисе удалось воплотить свои мечтания в жизнь наилучшим образом.

К слову, недавно поклонники Гузеевой заметили, что ее 17-летняя дочь Ольга выглядит на 10 лет старше своего возраста. Внешность девушки, фотографии которой Гузеева обычно предпочитает не публиковать, многих удивила, хотя скорее всего виноват яркий макияж, которые поклонники Ларисы недопоняли.