Многоголосый птичий мир

1 апреля во всем мире отметили Международный день птиц. Каких птиц, живущих в столице, вы знаете? Отвечая на этот вопрос, большинство назовет голубей, ворон, воробьев, синиц… Кто-то вспомнит, что видел в новостях сообщения о соколах-сапсанах, поселившихся на знаменитых высотках. Те горожане, которые часто прогуливаются в парках по берегам водоемов, скажут об утках. Вот, пожалуй, и все. Однако, уверяют орнитологи, птичий мир нашего города гораздо богаче. Каких пернатых столицы мы не замечаем?

Москве специалисты регулярно замечают птиц 244 видов. Одни из них останавливаются у нас во время миграций, другие живут постоянно. Всего в столице гнездятся 123 вида птиц.

Бал правят огари

— Уникальной для Москвы является городская популяция кряквы, — рассказывает директор научно-исследовательского зоологического музея МГУ им. Ломоносова Михаил Калякин. — Эта утка привыкла к людям, спокойно осваивает водоемы зимой и летом. Она стала настоящей городской птицей.

Еще одна знаменитость — огарь, или красная утка. В дикой природе живет в низовьях Волги, степях. Специалисты рассказывают, что сначала они появились в Московском зоопарке. Для них ввели полувольное содержание, птицы могли свободно перемещаться. Примерно 40 лет назад отдельные особи начали разлетаться, а зимой возвращались и кормились. Так образовалась уникальная городская популяция огаря.

Соколиная охота

Многие в прошлом году читали новостные ленты — у соколов-сапсанов на одной из высоток появились птенцы. Эта птица — настоящая гордость московских орнитологов.

Хищник, знаменитый тем, что быстро летает (скорость полета — до 390 км/ч).

В Москве сапсаны живут на трех высотных зданиях: главный корпус Московского государственного университета, Министерство иностранных дел и жилой дом на Котельнической набережной.

— Эти здания выше 20 этажей. Для птиц это аналог скал, — комментирует Михаил Калякин. — Они себя чувствуют вполне хорошо — добычи много, никто не тревожит, поэтому они с удовольствием гнездятся даже в центре города. Судя по наблюдениям, в списке добычи сапсанов несколько десятков «блюд». Они прекрасные охотники. Иногда кажется, что сокол охотится, просто чтобы размяться, ловит все что пролетает мимо, даже птиц, которые пролетают «транзитом» во время миграций.

Михаил Калякин отмечает: в первую очередь сапсану в качестве еды подойдет что-то размером с дрозда или голубя, но синица или воробей также легко могут попасть в список жертв. Даже королек, самая маленькая птица весом около пяти граммов, нередко оказывается в лапах охотника — для оттачивания мастерства.

— Поймать трех голубей и обеспечить себя едой на весь день — для сапсана дело нескольких минут, — говорит эксперт.

Молодого сокола недавно заметили в районе Медведково. Это свидетельствует о том, что сапсанам в Москве понравилось, и через несколько лет их будет гораздо больше, чем три пары.

Кого недосчитались

Ходят разговоры о сокращении популяции стрижей, а в этом году якобы «недосчитались» и воробьев. Одни специалисты считают, что колебания популяций — явление закономерное. Другие бьют тревогу.

— Сокращение популяции воробьев идет из года в год, — считает руководитель проекта «Орнитарий в Сокольниках» Вадим Мишин . — Для домовых воробьев, которые живут с человеком, негативным оказалось появление во дворах газонной травы, которая не дает семян. Так устроен мир — что хорошо для человека, не всегда подходит для птиц.

Эксперт отмечает: в Москве сокращается и численность певчих птиц. Это связано с сокращением кормовой базы. Даже зерноядные представители пернатых выкармливают птенцов насекомыми и беспозвоночными. Многие из них живут в опавшей листве. Когда происходит стерилизация пространства, оно становится нежизнепригодным для насекомых, и пищевая цепочка нарушается. Поэтому очень хорошо, что листву по осени перестали убирать в обязательном порядке.

Еще одна причина — сокращение количества мест для спокойного гнездования.

— Многие птицы строят гнезда в кустарниках, бурьяне. Например, чижи и соловьи, — комментирует Мишин. — Но пустыри вычищены, бурьян убран, кустарники пострижены. Мегаполис развивается.

Возможно, нам нужно специально оставлять для птиц «дикие» места. Для птиц надо создавать места для гнездования, формировать кормовые площадки, и делать это регулярно, а не только зимой. Тогда птицы привыкнут и будут воспринимать эту среду как свою.

СПРАВКА

— Если вы увидели раненую птицу, надо ее подобрать, посадить в картонную коробку такого размера, чтобы в ней было немного места — так птица не расправит крылья и не навредит себе. Затем обратитесь в орнитарий.

— Если неоперенный птенец выпал из гнезда, скорее всего, он не выживет. Если птенец хотя бы пуховой, специалисты его выкормят.

— Если вы нашли на земле слетка (когда птенец еще не умеет летать, а только прыгает), трогать его не нужно — он научится сам.

Отличить его можно легко. Если птенец полностью оперенный, смотрим на голову. Если пуха на ней нет и уже выросли перья, отходим подальше и не трогаем.

— Иные правила существуют для сов. Их малыши рано начинают путешествовать, а родители присматривают. Это нормальное явление. Поэтому, если вы заметили на дороге сову-пуховичка, трогать птенца не надо. У папы с мамой все под контролем.

ПРАВДА И МИФЫ

МИФ: Ворон и ворона — это самец и самка одной птицы.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Это разные виды, хотя принадлежат к одному отряду, семейству и роду. Ворон крупнее, он имеет длину тела в среднем на 10 сантиметров больше, чем черная или серая ворона.

МИФ: Подкармливать птиц нужно только зимой.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Лучше это делать круглый год. В черте города птицам тяжело найти семена растений или зерновых культур. Наблюдения показали, что весной и летом птицы продолжают прилетать на кормушки, приводят туда птенцов, показывают им место прикорма.

МИФ: Козодой (кстати, козодой обыкновенный находится на территории Москвы под угрозой исчезновения) нападает на коз и сосет молоко из вымени, откуда и его название.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Козодои охотятся на мух, слепней и других насекомых, которые сопровождают пасущихся домашних животных. Они не только летают рядом, но и бегают по земле среди животных.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Назовите адреса, где в столице живут соколы-сапсаны. Почему они выбирают для гнездования такие здания?