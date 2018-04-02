Пойму реки Царицы и парк «Юбилейный» в Волгограде оживят уже в этом году

Администрация Волгограда пообещала уже в этом году до неузнаваемости изменить склоны поймы реки Царицы и парк «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда.

— За проекты благоустройства поймы и ее склонов свой голос отдали сто двадцать тысяч горожан, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгограда. — Почти 40 тысяч горожан хотят вернуть жизнь на пешеходную дорожку на улице 50 лет Октября в Красноармейском районе.

Следующими в очередь на обновление волгоградцы поставили территорию рядом с памятником «Гаситель» и пешеходную зону вдоль проспекта Ленина в Центральном районе.

— Волгоградцы проголосовали также за благоустройство городского парка «Сказка» и бульварной части улицы Комсомольская.

В мэрии пообещали, что три первых проекта «оживут» уже в этом году. Остальные территории получат обновки в порядке живой очереди.

Вскоре в пойме реки Царицы появятся удобные спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки. Для активного отдыха горожан предусмотрены скейт-парк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол. В парке Красноармейского района, занявшим третье место по голосованию, появятся лежаки, шкафы для книг и многофункциональные беседки.

Подробнее о проектах благоустройства читайте в нашем материале.