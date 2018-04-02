Ещё
Пойму реки Царицы и парк «Юбилейный» в Волгограде оживят уже в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Пойму реки Царицы и парк «Юбилейный» в Волгограде оживят уже в этом году 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Администрация Волгограда пообещала уже в этом году до неузнаваемости изменить склоны поймы реки Царицы и парк «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда.
— За проекты благоустройства поймы и ее склонов свой голос отдали сто двадцать тысяч горожан, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгограда. — Почти 40 тысяч горожан хотят вернуть жизнь на пешеходную дорожку на улице 50 лет Октября в Красноармейском районе.
Следующими в очередь на обновление волгоградцы поставили территорию рядом с памятником «Гаситель» и пешеходную зону вдоль проспекта Ленина в Центральном районе.
— Волгоградцы проголосовали также за благоустройство городского парка «Сказка» и бульварной части улицы Комсомольская.
В мэрии пообещали, что три первых проекта «оживут» уже в этом году. Остальные территории получат обновки в порядке живой очереди.
Вскоре в пойме реки Царицы появятся удобные спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки. Для активного отдыха горожан предусмотрены скейт-парк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол. В парке Красноармейского района, занявшим третье место по голосованию, появятся лежаки, шкафы для книг и многофункциональные беседки.
Подробнее о проектах благоустройства читайте в нашем материале.
v1.ru: последние новости
В Волгограде от угарного газа погибли двое студентов Под Волгоградом выступили из под снега десятки мертвых коров и лошадей В Волгоград едет «Поезд памяти» из Калининграда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться187
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки35
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение