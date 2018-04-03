Госдума планирует рассмотреть законопроект об освобождении от НДФЛ выплат в связи с рождением детей

Госдума 3 апреля 2018 г. планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект, который вносит изменение в Налоговый кодекс РФ и предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

«Законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц, за счет отнесения к таким доходам ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что с 1 января 2018 г. введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять данный законопроект в первом чтении.