В Алтуфьеве привели в порядок 43 двора и три объекта дорожного хозяйства

Во вторник, 27 марта, состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, в рамках которого с докладом по итогам работы за прошедший год выступил глава управы Владимир Кузьменко . Одной из тем стало благоустройство дворов.

— За 2017 год в Алтуфьевском районе были приведены в порядок 43 дворовые территории и три объекта дорожного хозяйства. В перечень работ входили: ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство ограждений, замена малых архитектурных форм, реконструкция контейнерных площадок, устройство цветников, реконструкция тропиночной сети, а также благоустройство площадки для выгула собак, — уточнил Владимир Кузьменко.

Напомним, заседания Совета депутатов МО Алтуфьевский проводят каждый четвертый вторник месяца, принять участие в них может любой житель района. (вт)