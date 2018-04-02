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В Алтуфьеве привели в порядок 43 двора и три объекта дорожного хозяйства
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В Алтуфьеве привели в порядок 43 двора и три объекта дорожного хозяйства 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Во вторник, 27 марта, состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, в рамках которого с докладом по итогам работы за прошедший год выступил глава управы Владимир Кузьменко. Одной из тем стало благоустройство дворов.
— За 2017 год в Алтуфьевском районе были приведены в порядок 43 дворовые территории и три объекта дорожного хозяйства. В перечень работ входили: ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство ограждений, замена малых архитектурных форм, реконструкция контейнерных площадок, устройство цветников, реконструкция тропиночной сети, а также благоустройство площадки для выгула собак, — уточнил Владимир Кузьменко.
Напомним, заседания Совета депутатов МО Алтуфьевский проводят каждый четвертый вторник месяца, принять участие в них может любой житель района. (вт)
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