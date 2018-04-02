Необычное путешествие Ивана Охлобыстина привело его поклонников в восторг

Пока другие звезды отечественного шоу-бизнеса делятся снимками с крупнейших горнолыжных курортов Европы, знаменитый российский актер театра и кино Иван Охлобыстин вместе с семьей отдыхает в заснеженных горах Мурманской области

Иван Охлобыстин — необычный человек, который порой не только удивляет своими непредсказуемыми поступками, но и восхищает неожиданными решениями. С начала нынешнего года Куршевель или Австрию посетил каждый второй музыкант или актер. Новостные ленты социальных сетей то и дело изобиловали фотоснимками, сделанными в одних и тех же местах, демонстрирующие одни и те же пейзажи.

Но в отличии от своих звездных коллег, Иван Охлобыстин предпочел отдыхать на территории России , ведь в нашей бескрайней стране, наделенной огромным количеством горных массивов, куда больше красивейших пейзажей, чем в модной Европе. В микроблоге актера появилось множество белоснежных фотографий, на которых Иван Иванович позирует в окружении Хибинских гор. Компанию в увлекательном и опасном путешествие актеру составили его супруга Оксана и сын Савва.

Поклонники неоднозначно восприняли путешествие артиста — одни восторгались снимками, другие удивлялись, что семейство путешествует не в полном составе, а третьи призывали быть аккуратнее, поскольку ходить в горы может быть крайне опасно.