Глава РА поздравил с юбилеем директора СКФ музея Востока

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня принял директора Северокавказского филиала государственного музея Востока Нафисет Кушу, поздравил ее с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной работы.

Глава республики отметил большую роль Нафисет Зачериевны в формировании градостроительного облика региона в период ее работы в должности главного архитектора Майкопа

«Будучи первой адыгейкой, получившей диплом архитектора, Вы внесли серьезный вклад в создание неповторимого архитектурного стиля столицы республики. Ваш опыт и профессионализм и сегодня востребованы в работе Градостроительного совета Адыгеи. Сегодня Вы возглавляете Северокавказский филиал государственного музея Востока. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья и исполнения всех намеченных планов в сохранении бесценного культурно-исторического наследия народов Кавказа и укреплении культурных связей с другими регионами страны», — сказал Мурат Кумпилов.

Нафисет Кушу поблагодарила главу республики за оказанное внимание и поддержку.

«Я думаю, что после 75 лет жизнь только начинается. Хочется быть полезной обществу и продолжать трудиться. Спасибо большое за поздравление и теплые пожелания», — сказала Нафисет Кушу.

В продолжение встречи Мурат Кумпилов и Нафисет Кушу обсудили текущие вопросы деятельности Северокавказского филиала государственного музея Востока и Градостроительного совета РА.