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Центр «ЭПИ» на Стандартной поздравил Мужской хор ветеранов и участников ВОВ с творческим юбилеем
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Центр «ЭПИ» на Стандартной поздравил Мужской хор ветеранов и участников ВОВ с творческим юбилеем 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Алтуфьево
Музыкально-эстетический центр «ЭПИ», расположенный на Стандартной улице, поздравил Мужской хор ветеранов и участников Великой Отечественной войны с 40-летним юбилеем творческой жизни. Об этом рассказала заместитель директора центра Ольга Логвиненко.
— Коллектив работает на базе Московского Дома ветеранов, с которым уже долгие годы сотрудничает наш центр. С прославленным хоровым коллективом мы совместно делали Слет поколений «Юность Москвы — Героям Родины», выступали во время патриотической акции «Москва. 22 июня 1941 года. Белорусский вокзал». И в этот день мы не могли не поприветствовать и выразить свое безмерное уважение всему коллективу, — подчеркнула Ольга Логвиненко.
Напомним, музыкально-эстетический центр «ЭПИ» находится по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1. (вт)
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