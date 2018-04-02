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Забытое противоатомное убежище обвалилось в пражской школе
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Забытое противоатомное убежище обвалилось в пражской школе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В пражском районе Черный мост на территории школы в ночь на понедельник появилась яма размером 4х5 метров на месте тайного противоатомного убежища.
«Свежую глубокую яму на огороженной территории местной школы заметил мужчина, выведший утром на прогулку своего пса, он и позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили провалившуюся на глубину около трех метров крышу какого-то помещения. Позднее выяснилось, что это построенное в 1950-е или 1960-е годы противоатомное убежище, о котором ныне никто и не догадывался», — сообщил сотрудник службы пожарной охраны Мартин Кавка, передает РИА «Новости».
Инцидент случился в день празднования католической Пасхи, когда в школе никто не учился. После этого полиция выставила ограждения вокруг ямы. Муниципальные власти пообещали в скором времени рассмотреть вопрос разрушенного убежища.
Почти все противоатомные убежища Чехии, построенные не менее полувека назад, пришли в негодность, отметил Кавка.
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