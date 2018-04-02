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Бангладеш просит Россию помочь в возвращении домой рохинджа, бежавших из Мьянмы
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Бангладеш просит Россию помочь в возвращении домой рохинджа, бежавших из Мьянмы 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 2 апреля. Глава МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым пригласил Россию принять участие в работе по возвращению беженцев-рохинджа из Мьянмы.
"У беженцев будет возможность вернуться только тогда, когда будут созданы необходимые условия. У них должны быть дома, инфраструктура, этот вопрос предстоит разрешить, — сказал министр в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи. — Индия, Китай, Япония, Индонезия выразили готовность оказать помощь в строительстве инфраструктуры — школ, больниц, дорог — для беженцев. Мы попросили Россию рассмотреть возможность внести вклад в эту работу".
"Бангладеш — одна из самых густонаселенных стран в мире, поэтому мы не можем брать на себя дополнительную нагрузку, нам сложно разместить этот приток людей. Мы не приветствуем такой настрой и надеемся, что все беженцы вернутся, — добавил министр. — В 1991-1992 годах четверть миллиона беженцев прибыла в нашу страну, было соглашение об их возвращении, большая часть вернулась в Мьянму. Мы надеемся, что это произойдет и сейчас, Мьянма согласилась принять их обратно".
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