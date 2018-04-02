Ещё
На Филиппинах создали электрический мотоцикл с элементами бамбука
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

На Филиппинах создали электрический мотоцикл с элементами бамбука 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На Филиппинах создан необычный электрический мотоцикл.
Бамбуковый мотоцикл стал пока единственным в своем роде. Он так и называется — Bamboo Electric Bike.
Его создателем стал Кристофер Перес Ларсен, директор небольшой компании Meep Inc. На конструирование необычного транспортного средства Ларсена подтолкнула правительственная программа по массовой высадке бамбука на период до 2020 года.
Поэтому Кристофер решил доказать, что при определенных условиях бамбук может быть крепче стали.
На разработанном байке вместо стеклопластикового корпуса находится двухслойная бамбуковая основа, тщательно пропитанная морской смолой. Под ней спрятаны два колеса, приводимые в движение электромотором, дающим максимум в 75 миль в час.
Однако поскольку транспорт предназначен для использования исключительно в условиях города, предельная скорость ограничена 60 милями. На одной зарядке мотоцикл сможет проехать с комфортом до 31 мили расстояния.
Пока неизвестно, доберется ли когда-нибудь мотоцикл до серийного выпуска. Однако задумка кажется привлекательной.
Car.ru: последние новости
В Москве пройдет международная конференция по топливу CR-V Roadster? Это шутка Honda ко «Дню смеха»! В Татарстане стартовал международный автомобильный форум TIAF
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться181
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России514
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки30
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение