На Филиппинах создали электрический мотоцикл с элементами бамбука

На Филиппинах создан необычный электрический мотоцикл.

Бамбуковый мотоцикл стал пока единственным в своем роде. Он так и называется — Bamboo Electric Bike.

Его создателем стал Кристофер Перес Ларсен, директор небольшой компании Meep Inc. На конструирование необычного транспортного средства Ларсена подтолкнула правительственная программа по массовой высадке бамбука на период до 2020 года.

Поэтому Кристофер решил доказать, что при определенных условиях бамбук может быть крепче стали.

На разработанном байке вместо стеклопластикового корпуса находится двухслойная бамбуковая основа, тщательно пропитанная морской смолой. Под ней спрятаны два колеса, приводимые в движение электромотором, дающим максимум в 75 миль в час.

Однако поскольку транспорт предназначен для использования исключительно в условиях города, предельная скорость ограничена 60 милями. На одной зарядке мотоцикл сможет проехать с комфортом до 31 мили расстояния.

Пока неизвестно, доберется ли когда-нибудь мотоцикл до серийного выпуска. Однако задумка кажется привлекательной.