Ещё
Филиппинцы построили бамбуковый электробайк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Филиппинцы построили бамбуковый электробайк 

Motor.ru 46 минут назад
Фото: Motor.ru
Филиппинская компания Meep построила электрический мотоцикл Green Falcon с кузовными панелями из бамбука. Масса такой конструкции всего 6,5 килограмма, что, по словам главного управляющего директора фирмы Кристофера Переса Ларсена, значительно меньше аналога из стеклопластика. Об этом сообщает RideApart.
Мотоцикл разработан для правительственной программы Bamboo Extreme, участники которой должны были представить инновационные идеи использования стеблей бамбука. К 2020 году власти Филиппин намерены засадить этим растением 10 миллионов гектаров.
Специально для Green Falcon в Meep создали двухслойный бамбуковый «панцирь», усиленный эпоксидным клеем — в таком виде он становится прочнее стали. Под ним спрятан электромотор и блок батарей, характеристики которых пока не сообщаются. Так как мотоцикл предназначен для эксплуатации в городе, то его максимальная скорость ограничена 97 километрами в час. Запас хода — 50 километров.
Ларсен пока неуверен, что Green Falcon пойдет в серийное производство. Однако надеется, что мотоцикл станет вдохновением для других, и позволит эффективнее использовать доступные ресурсы.
Компания Lexus также использовала бамбук для изготовления фирменного лонгборда. Доску представили в 2016 году. Она сделана из семи слоев прессованных стеблей и углеродного волокна.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
В России выбрали города для тестов беспилотников Опубликованы фотографии воскрешения спорткаров Marussia Тест: неизвестные факты про автомобили
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей44
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя136
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами131
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ139
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение