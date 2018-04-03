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В Ярославской области пропал подросток из реабилитационного центра
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В Ярославской области пропал подросток из реабилитационного центра 

76.ru 58 минут назад
Фото: 76.ru
Третьи сутки в Ярославской области ищут подростка, который 1 апреля ушёл из социально-реабилитационного центра «Радуга» в Угличе и пропал.
Сергею Адаменкову 15 лет, у него есть особые приметы — на втором и третьем пальцах руки отсутствуют первые фаланги, на левой кисти буквенная татуировка. Сергей был одет в красно-черную болоньевую куртку с белыми полосками и капюшоном, спортивные тёмно-синие брюки и тёмно-зелёные кроссовки.
— Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея, п росим позвонить по телефону нашей «горячей линии»: 89109640838, — просят в поисковом отряде «ЯрСпас»
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