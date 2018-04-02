Госдума предложила перенести кинотеатры на первый этаж ТЦ. Владельцы считают, что это невозможно

Госдума хочет обязать торговые центры переносить кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи торговых центров. Владельцы киносетей считают, что сделать это практически невозможно. Проблема, в первую очередь, техническая — на нижних этажах обычно низкие потолки и нет шумоизоляции. «360» выяснил, с чем связана традиция устраивать развлекательные зоны на верхних этажах торговых центров.

Об инициативе заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире телеканала «Россия 1». По словам депутата, уже весной будут созданы соответствующие законодательные инициативы. Если они будут приняты, то уже в этом году торговые центры приступят к реорганизации — переносу кинотеатров и детских учреждений на первый и второй этажи.

Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения

нормативно-правового

регулирования будет завершена, и в этом году [торговые центры] уже приступят к соответствующей реорганизации

— Анатолий Выборный.

Выборный добавил, что в Госдуме обсуждают возможность усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Реакция киносетей

Директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Александра Артамонова рассказала в интервью «360», что инициативу депутатов они поддерживают. Но воплотить ее возможно только в строящихся торговых центрах. По ее мнению, перенести кинотеатры с верхних этажей на нижние практически невозможно.

Мы считаем, что реализация возможна только при строительстве новых кинотеатров. В текущей ситуации считаем это невозможным — перенести все существующие кинотеатры на первый этаж. Мы считаем, что в данной ситуации необходимо сконцентрироваться на проверке систем противопожарной безопасности

— Александра Артамонова.

пресс-службе

киносети «Каро» также сочли, что инициатива депутатов неосуществима. Это связано с особыми условиями, необходимыми при размещении кинотеатров. Там нужны шумоизоляционные стены, высокие потолки и инженерные коммуникации.

«В целом, размещение кинотеатров на последних этажах — это мировая практика, и связано это как с экономическими, так и со строительными особенностями: высота потолков, вентиляция,

опять-таки

пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеют разные нормативы, и просто «перенести кинотеатр» с одного этажа на другой невозможно», — рассказали агентству RNS в пресс-службе

«Каро».

«Очень дорого и очень сложно»

Владелец красноярского кинотеатра «Эпицентр» Сергей Липов считает, что инициатива о переносе кинотеатров появилась у людей, которые слабо понимают, о чем говорят. Об этом он заявил в разговоре с «360».

Это очень дорого и очень сложно. У нас торговые центры под это не приспособлены. Максимальная высота потолка на первом этаже в наших ТЦ — 3,5 метра. Для кинотеатра средняя высота потолка от пяти метров до восьми метров

— Сергей Липов.

Он добавил, что торговым центрам невыгодно сдавать кинотеатру первый этаж, потому что обычно магазины платят большую аренду. Также это связано с тем, что по пути в кино люди часто заходят в магазины, расположенные на нижних этажах.

«Это сложившаяся везде традиция. Намного проще построить на верхних этажах кинотеатр, сделать там высокие потолки. Как правило, кинотеатр — это вообще отдельный этаж, на котором также может находиться некая развлекательная зона и зона фудкорта. Плюс кинотеатр платит аренду намного меньше, чем магазины», — добавил он.

25 марта в Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Пожар начался на четвертом, последнем этаже здания в игровой комнате. Возгорание быстро распространилось и захватило 1500 квадратных метров. В двух залах кинотеатра произошло обрушение потолка.

В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 пострадали. Всего спасатели эвакуировали около 100 человек. Также на третьем этаже ТЦ в контактном зоопарке были 200 животных. Их не спасли.

Расследованием трагедии занялось Главное следственное управление СК . Было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ : «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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