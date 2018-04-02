Алжир создаст морскую исключительную экономическую зону

Алжир , 2 апреля / Синьхуа / — В воскресенье президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подписал указ о создании исключительной экономической зоны в прибрежном районе в соответствии с международными правилами.

Со ссылкой на информацию резиденции президента Алжирское информационное агентство сообщило, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года Алжир учредит исключительную экономическую зону и получит право на освоение и использование рыбных, ископаемых и других ресурсов. Алжир расположен на южном побережье Средиземного моря, его береговая линия составляет примерно 1200 км.

По мнению местного эксперта, создание исключительной экономической зоны нацелено на освоение энергетики в приморских районах. В конце марта на международной конференции президент Алжирской государственной нефтяной компании «Сонатрак» Абдельмумен Ульд Каддур отметил, что его компания приступила к сбору геологических материалов в приморских районах для подготовки к разведке нефти на море. —0—