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Алжир создаст морскую исключительную экономическую зону
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Алжир создаст морскую исключительную экономическую зону 

ИА Синьхуа 1 час назад
Алжир, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подписал указ о создании исключительной экономической зоны в прибрежном районе в соответствии с международными правилами.
Со ссылкой на информацию резиденции президента Алжирское информационное агентство сообщило, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года Алжир учредит исключительную экономическую зону и получит право на освоение и использование рыбных, ископаемых и других ресурсов. Алжир расположен на южном побережье Средиземного моря, его береговая линия составляет примерно 1200 км.
По мнению местного эксперта, создание исключительной экономической зоны нацелено на освоение энергетики в приморских районах. В конце марта на международной конференции президент Алжирской государственной нефтяной компании «Сонатрак» Абдельмумен Ульд Каддур отметил, что его компания приступила к сбору геологических материалов в приморских районах для подготовки к разведке нефти на море. —0—
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