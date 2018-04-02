«Автодор» присматривается к современным технологиям

Компании-разработчики продемонстрировали новые разработки в светодиодном освещении, в применении антикоррозийных лакокрасочных и полимерных материалов, технологии сборных дорог.

В области развития цифровых технологий, были представлены возможности BIM (Building Information Modeling) — виртуальное моделирование дорожных объектов.

В том числе специалисты отметили перспективную разработку полифилизации грунта, которая позволяет повысить водонепроницаемость дороги в несколько раз.