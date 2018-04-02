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«Автодор» присматривается к современным технологиям
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

«Автодор» присматривается к современным технологиям 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Компании-разработчики продемонстрировали новые разработки в светодиодном освещении, в применении антикоррозийных лакокрасочных и полимерных материалов, технологии сборных дорог.
В области развития цифровых технологий, были представлены возможности BIM (Building Information Modeling) — виртуальное моделирование дорожных объектов.
В том числе специалисты отметили перспективную разработку полифилизации грунта, которая позволяет повысить водонепроницаемость дороги в несколько раз.
Некоторые из предложенных технологий и моделей оборудования будут использованы на испытательных полигонах Государственной компании «Автодор».
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