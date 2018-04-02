Ещё
Пенсионеров Ленобласти предупреждают о новом мошенничестве в мессенджерах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Пенсионеров Ленобласти предупреждают о новом мошенничестве в мессенджерах 

Ivyborg.ru 1 час назад
Как сообщает пресс-служба отделения пенсионного фонда России по Ленобласти, на телефон «горячей линии» поступил звонок от гражданина, который заявил, что его хотели обобрать мошенники с помощью сообщения в мессенджере.
Гражданин в своём обращении в пенсионный фонд сообщил, что получил в мессенджере Viber подозрительное сообщение с неизвестного номера. Сообщение состояло всего из одного предложения, а отправителем значился «Паспортный стол».
В связи с обращением пенсионный фонд предупреждает, что не следует верить сообщениям и различным сайтам, где рассказывают про скрытые выплаты по СНИЛС, а также просят перейти по ссылке, требуют ввести ваш страховой номер или номер паспорта. Мошенники, устанавливающие прямой контакт с жертвой через мессенджеры, уже не первый раз пытаются атаковать жителей Ленобласти: ранее под удар попали некоторые владельцы карт "Сбербанка".
Для осуществления выплат гражданам достаточно подать заявление, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ, а также с помощью интернета, через портал госуслуги или «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте.
Ivyborg.ru: последние новости
Кто такой Аман Тулеев. Справка ivbg.ru Жители Петербурга стали очевидцами мощной вспышки на юге города Число пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ выросло до 79
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться181
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России514
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки30
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение