Пенсионеров Ленобласти предупреждают о новом мошенничестве в мессенджерах

Гражданин в своём обращении в пенсионный фонд сообщил, что получил в мессенджере Viber подозрительное сообщение с неизвестного номера. Сообщение состояло всего из одного предложения, а отправителем значился «Паспортный стол».

В связи с обращением пенсионный фонд предупреждает, что не следует верить сообщениям и различным сайтам, где рассказывают про скрытые выплаты по СНИЛС, а также просят перейти по ссылке, требуют ввести ваш страховой номер или номер паспорта. Мошенники, устанавливающие прямой контакт с жертвой через мессенджеры, уже не первый раз пытаются атаковать жителей Ленобласти: ранее под удар попали некоторые владельцы карт "Сбербанка"

Для осуществления выплат гражданам достаточно подать заявление, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ, а также с помощью интернета, через портал госуслуги или «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте.