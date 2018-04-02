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Сугробы не хотят отступать
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Сугробы не хотят отступать 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Огромные сугробы продолжают лежать во дворах в Нижнем Новгороде, несмотря на наступивший апрель.
Фото сделано у дома №3 по улице Лопатина в микрорайоне Верхние Печеры.
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