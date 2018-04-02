Кабмин утвердил план реализации стратегии защиты прав потребителей

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Соответствующий документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликован на сайте кабмина.

В частности, планом предусмотрено развитие регионального и местного уровней национальной системы защиты прав потребителей и содействие деятельности общественных объединений потребителей.

План предполагает совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты прав потребителей, а также мониторинг, анализ правоприменения и изучение мирового опыта в сфере защиты их прав.

Документом также предусмотрено развитие информационных ресурсов и альтернативных механизмов разрешения споров, содействие просвещению потребителей.

Кроме того, план предполагает развитие рыночной конъюнктуры, направленной на обеспечение потребителей большим выбором товаров и услуг при более низких ценах и продвижение принципов рациональных моделей потребления.

В сентябре 2017 года Дмитрий Медведев сообщил, что он подписал стратегию государственной политики по защите прав потребителей. В этом документе основное внимание уделено защите интересов россиян при покупке продуктов, получении медицинских услуг, услуг ЖКХ, а также в других случаях — от электроснабжения до туризма.

В мае соответствующее поручение Правительству дал Президент страны Владимир Путин . Он также поручил представить предложения по объединению законодательства о защите прав потребителей в единый документ.

Закон от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» был принят 25 лет назад. За это время объёмы потребления возросли в 500 раз, а число жалоб на качество оказываемых услуг выросло в 100 раз. В этот закон за минувшие годы внесено более 230 изменений, что обусловило необходимость появления нового документа.