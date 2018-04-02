В Правительстве Московской области обсудили проект «БРИКС. Лотос Дружбы»

Индия, Китай, Данный проект очень важен на современном этапе развития России своей высокой социально-культурной значимостью, благодаря развитию многосторонних отношений между странами БРИКС в различных сферах. Бразилия ЮАР являются, на сегодня, одними из немногих надежных стратегических партнеров нашей страны. Выстраивание гармоничных отношений между странами и народами альянса, основанных на доверии, согласии, взаимопонимании и взаимоуважении, является важным и своевременным компонентом развития их многостороннего взаимодействия в различных направлениях.

Альянс объединяет народы с разной культурой, образованием, экономикой, менталитетом, традициями, вероисповеданием. Поэтому, необходимо создание единого пространства (площадки) на территории России для знакомства и развития доброжелательного контакта между туристами, партнерами, бизнесменами из стран БРИКС.

С этой целью, Региональная общественная организация «БРИКС. Мир Традиций», г. Москва (далее — Организация), выступила с инициативой о создании в ряде регионов России Международных многофункциональных гостиничных комплексов туристско-рекреационного типа «БРИКС. ЛОТОС» (далее — Комплекс), с привлечением государственных, общественных и бизнес структур стран-членов БРИКС.

Комплексы станут актуальными и перспективными центрами в регионах для объединения народов альянса на почве культурно-туристского отдыха, обмена опытом в различных сферах, знакомства с традициями другого народа, духовно-нравственного и физического оздоровления, бизнес и делового сотрудничества.

Впервые, Организация представила данную инициативу на семинаре-совещании молодых лидеров стран БРИКС, прошедшем в апреле 2017 года в Правительстве Московской области.

Московская область — один из самых успешных и привлекательных регионов России для формирования на его территории международного культурно-туристического бизнеса, поскольку, регион обладает значительными рекреационными ресурсами для создания качественного туристского продукта, высоким рекреационным потенциалом, богатой инфраструктурой.

Поэтому, именно, в Подмосковье было решено соорудить первый в мире Международный многофункциональный гостиничный комплекс туристско-рекреационного типа «БРИКС. Лотос Дружбы», позиционируя его, как «Центр дружбы БРИКС».

Общеизвестно, что лотос — священный цветок, объединяющий народы, культуру и религии Востока и Запада, символизирующий чистоту и доброту, духовно — нравственное и физическое здоровье человека, долголетие и процветание, стремление жить по законам любви, совести и справедливости. В Индии и Китае глубоко почитают священный и целебный лотос. В Индии находится всемирно известный «Храм Лотоса», в Поднебесной — Выставочный центр «Лотос».

Потому, цветок лотоса, изображенный, также, на логотипе Организации, станет природным символом, не только проекта «БРИКС. Лотос Дружбы» в Московской области, но и символом единения народов «пятерки».

По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева , началось взаимодействие Организации с Министерством инвестиций и инноваций по данному проекту, начало которому положила Рабочая встреча в сентябре 2017 года в Управлении сопровождения инвестиционных проектов Министерства, на которой был согласован план деятельности Организации на первом этапе проекта.

Модератор встречи Людмила Секачева кратко изложила Концепцию и формат проекта, его цели и ожидаемые результаты, сделав акцент на важности осуществления проекта для региона и его роли в развитии многостороннего сотрудничества с государствами-членами БРИКС.

Конструктивным стало выступление Натальи Лабы, имеющей обширный опыт в реализации международных инвестиционных проектов, которая вынесла для обсуждения и согласования первоочередные вопросы, касающиеся создания нового юридического лица на территории Московской области для продуктивной работы над проектом, подписания Соглашения о взаимодействии между Министерством инвестиций и инноваций региона и РОО «БРИКС. Мир Традиций», предложений по подбору земельного участка под Комплекс.

Сергей Санакоев представил подробную картину по предполагаемым инвесторам, проектным и строительным компаниям — участникам проекта, уделив особое внимание ведущей роли России в данном процессе.

Резюмируя итоги встречи, Денис Буцаев выразил поддержку проекта в Подмосковье, намерение подписать Соглашение о взаимодействии обеих сторон и оказать содействие Министерством в подборе земельного участка под новое строительство. Также, он обозначил свое решение ввести в состав Рабочей группы проекта Заместителя Министра инвестиций и инноваций Московской области.

Цель встречи достигнута: стороны подробно обсудили проект, пути его реализации в регионе и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

На прощание, Министр оставил свой автограф с пожеланием «Успеха!» на Флаге Дружбы, заполненном автографами и добрыми напутствиями представителей власти, бизнеса и общественных организаций из стран БРИКС.

В состав будущего Комплекса войдут: Отель высшей категории качества, «Элитный Бизнес-Клуб», Центр Знаний, Культуры, Искусства, Межконфессиональный и паломнический центр, Оздоровительный центр (фитнес-клубы, клиники традиционной медицины и лечебных практик народов альянса), Спортивный комплекс: тренировочные секции и игровые площадки для национальных видов спорта и игр каждого из народов БРИКС, Социально-благотворительный центр «Лотос Доброты», Международный центр развития и общения детей из стран БРИКС, «Зимний Сад Дружбы» с национальными растениями, растущими в странах альянса, и водоемом с выращенными на нем лотосами.

Деятельность эксклюзивного Комплекса, сооруженного, в будущем, на основе лучших современных традициях архитектурного строительства, по совместному проекту архитекторов, дизайнеров и художников из стран БРИКС, объем его многофункциональных услуг позволят обеспечить значительный вклад проекта в социально-экономическое развитие региона, повысят уровень культурно-туристической привлекательности Подмосковья, послужат установлению и развитию доброжелательных и доверительных отношений между гостями и партнерами из государств альянса, благодаря их контактам, дружеским отношениям и сотрудничеству на единой площадке Комплекса, без чего невозможно успешное взаимодействие столь разных народов в многосторонних сферах сотрудничества.