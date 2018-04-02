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Портопункт Моряк-Рыболов (Приморье) оживет за счет перевалки рыбной продукции
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Портопункт Моряк-Рыболов (Приморье) оживет за счет перевалки рыбной продукции 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Проект реализует компания «Эльбрус», которая планирует возродить в припортовом поселке градостроительное предприятие по рыболовству и переработке. Инвестор намерен восстановить инфраструктуру, ранее принадлежавшую рыболовецкому колхозу «Моряк-Рыболов».
В рамках проекта предполагается закупить промысловые суда, а также необходимое для цеха и плавзаводов оборудование для добычи, транспортировки, переработки лососевых, сельди, трески, минтая и камбалы.
«Около 70% необходимого рыбного сырья будем добывать собственным промысловым флотом. Рассчитываем на годовой объем рыбодобычи более 3 тыс. т», — сообщила директор ООО «Эльбрус» Оксана Яценко.
При этом, добавила менеджер, необходимые квоты на прибрежный лов компания планируют получить как градообразующее предприятие.
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