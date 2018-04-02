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Белоярский район готовится к празднованию юбилея
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Белоярский район готовится к празднованию юбилея 

АиФ Югра 1 час назад
Белоярскому району исполняется 30 лет. На координационном совете при главе Белоярского района был намечен план будущих мероприятий в этом году.
Как сообщает МК «Югра», будущие праздники планируется провести на новой Набережной. В связи с этим Глава Белоярского района Сергей Маненков призвал ускорить темпы выполнения работ на этом участке.
Ряд открытий, а также торжественное собрание, посвященное юбилею, состоятся 14 сентября, сам праздник пройдет в субботу 15 сентября 2018 года. В этот юбилейный День Белоярского района пройдет так полюбившийся горожанам Парад достижений.
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