Белоярский район готовится к празднованию юбилея

Белоярскому району исполняется 30 лет. На координационном совете при главе Белоярского района был намечен план будущих мероприятий в этом году.

Как сообщает МК «Югра», будущие праздники планируется провести на новой Набережной. В связи с этим Глава Белоярского района Сергей Маненков призвал ускорить темпы выполнения работ на этом участке.

Ряд открытий, а также торжественное собрание, посвященное юбилею, состоятся 14 сентября, сам праздник пройдет в субботу 15 сентября 2018 года. В этот юбилейный День Белоярского района пройдет так полюбившийся горожанам Парад достижений.