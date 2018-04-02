На орловского военнослужащего завели уголовное дело за смартфон

На орловского военнослужащего заведено уголовное дело за использование на службе смартфона с видеокамерой, сообщает «Орел-Регион» со ссылкой на председателя реготделения «Совета солдатских матерей» Валентину Старовойтову.

«Ребята выкладывают в сеть объекты, которые вообще нельзя фотографировать. В одной из воинских частей уже возбуждено уголовное дело за невыполнение приказа Министра обороны РФ о запрете смартфонов. К ответственности привлекаются восемь человек, среди которых один орловец», — сообщила Старовойтова.

Председатель реготделения «Совета солдатских матерей» рекомендует молодым людям, которые отправятся в армию с этим весенним призывом, брать с собой обычные кнопочные телефоны.

Смартфоны собирают информацию о перемещениях своего владельца. Ходят упорные слухи, что некоторые особенно «умные» аппараты подслушивают и могут даже подглядывать за хозяином. В феврале 2018 года стало известно, что Минобороны РФ рассматривает вариант с ограничением эксплуатации современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений). В рекомендованных Генштабом ВС РФ моделях телефонов отсутствует навигация по GPS/GLONASS, а также нет встроенной фото— или видеокамеры. Единственная цель — не позволить людям вольно или невольно раскрыть закрытую армейскую информацию.