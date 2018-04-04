В Северном морском музее в Архангельске проведена экскурсия для юнармейцев с рассказом о барке, спасавшем наших моряков в Арктике

Экспедиционный Центр Минобороны России рассматривает возможность рекогносцировочной экспедиции к легендарному кораблю, чтобы понять возможность подъема корпуса для передачи его в музей.

Доска эта принадлежала трехмачтовому барку-китобойцу, построенному в 1867 году в Шотландии, на верфи Абердина фирмой «A. Hall Co». Барк имел обшивку из прочной сердцевины дуба, форштевень из кованого металла, а в 1877 году на барке установили паровую машину — 72 л.с., что сделало его одним из первых парусно-паровых судов Северной Европы. После смены нескольких владельцев за судном закрепилось название «Eclipse», затем корабль был куплен норвежской промысловой компанией.

Тем временем в России и мире всех волновала судьба «потерянных экспедиций» во льдах Арктики. Русское морское ведомство, столкнувшись с необходимостью расширения флота для поиска экспедиций В. А. Русанова на «Геркулесе» и Г. Л. Брусилова на «Святой Анне», запросило помощи у Норвегии , которая предоставила «Eclipse» во главе со всемирно известным Отто Свердрупом, бывшим капитаном на судне Фритьофа Нансена «Fram».

С конца лета до осени 1914 года экипаж «Eclipse» пытался исследовать Карское море, но безуспешно, так как корабль был скован ледоставом. Барк бросил якорь в небольшой таймырской бухте, которая до сих пор носит название Эклипс. Свердруп рассчитывал переждать здесь, чтобы летом продолжить поиски. Зимой на связь по радиостанции вышла команда капитан 2-го ранга Б. А. Вилькицкого. Его экспедиция на пароходах «Вайгач» и «Таймыр», намеревавшаяся пройти Севморпутем с востока на запад, также числилась в «потерянных экспедициях». Оказалась, что их корабли зимуют в 70 милях от норвежцев. С этого момента действия команд по эвакуации части людей с пароходов на остров Диксон были совместными и слаженными. Осенью 1915 года все три корабля пришли в Архангельск. Об этих событиях Руал Амундсен сказал: «В мирное время эта экспедиция возбудила бы весь цивилизованный мир», но на фоне войны спасение моряков казалось незначительным.

Норвежцы официально передали «Eclipse» России в 1915-м, когда судну исполнился 48 год. В Архангельске судно получило новое, уже четвертое имя — «Ломоносов». В сентябре 1918 года на барке, который стоял в Гремихе, случился пожар. В результате судно затонуло, а поднять его и привести в Архангельск смогли только через десять лет. Затем он поменял прямое парусное вооружение на косое, став шхуной. Известно, что судно эксплуатировалось на зверобойных промыслах. Есть упоминание 1931 года об участии барка в научных экспедициях А. Ф. Лактионова к Новой Земле и Земле Франца-Иосифа.

К началу Великой Отечественной Войны «Ломоносов» находился в отстое, но в 1942 году получил пробоину и частично затонул от попадания бомбы. В таком положении судно простояло много лет. Зимой 1963 года «Ломоносов» был поднят. Всех поражал корпус из черного дуба, который прекрасно сохранился. Мореный дуб не поддавался даже топору. При буксировке корпуса судна на понтонах Мурманским рукавом устья Северной Двины оно село на мель. После посадки на грунт борта барка еще возвышались над водой, но выгорела вся надводная часть барка, а следом ледоходы принялись «тесать» остатки корабля. Первым нашел корабль журналист Олег Химаныч в 1989 году: «К месту затопления барка мы выезжали несколько раз. В темной двинской воде и через стекло маски почти ничего не разглядели, обследовали на ощупь. Метр за метром прошли вдоль левого борта бывшего красавца парусника, нашли несколько проломов в его палубе, наткнулись на металлические детали».

Заведующий научно-исследовательским отделом музея Иван Каташаев рассказал юнармейцам, как палубная доска попала в экспозицию музея. Во время своей поисковой экспедиции краевед Анатолий Каранин и его друг Виктор Латкин обнаружили корабль при помощи местных жителей. Один из них использовал оторванную палубную доску в качестве книжной полки. Экспертиза подтвердила, что возраст и материал доски совпадает с имеющимися данными об «Eclipse». Рекогносцировка показала, что корпус, лежащий на глубине шести метров, сильно занесён песком и илом. Немногочисленные артефакты, поднятые с погибшего корабля — железные крепёжные шпильки и обнаруженный у местного жителя фрагмент палубной доски, были переданы в дар Северному морскому музею Архангельска.

Мало кто может подумать, что под этой водой устья Северной Двины скрывается символ целой эпохи мирового кораблестроения — барк, спасавший наших моряков в Арктике.

Экспедиционный Центр Министерства Обороны Российской Федерации рассматривает возможность рекогносцировочной экспедиции к кораблю, чтобы понять возможность подъема корпуса для передачи его в музей.