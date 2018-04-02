Ещё
В новой детской поликлинике в столичном районе Марфино завершаются отделочные работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

В новой детской поликлинике в столичном районе Марфино завершаются отделочные работы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Отделка фасадов новой детской поликлиники завершается в районе Марфино на северо-востоке Москвы, отделочные работы также проводятся во внутренних помещениях здания, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
Детская поликлиника на 320 посещений в смену будет введена в эксплуатацию в этом году в районе Марфино по адресу: улица Академика Комарова, владение 1-3 в Северо-Восточном административном округе Москвы.
«Строители завершают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Общая площадь объекта составляет 8370 квадратных метров. В здании поликлиники разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, помещения дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок кабинетов, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.
Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью. Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты.
«Всего в этом году за счет средств городского бюджета мы планируем построить и ввести три поликлиники. Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи. Кроме этого, в этом году будут введены три подстанции скорой медицинской помощи и две больницы», — добавил Бочкарев.
РИАМО: последние новости
Две цистерны для откачки фильтрата привезли на полигон ТБО «Ядрово» Москва обеспечит радиосвязь для оперативных служб во время ЧМ‑2018 Более половины всех библиотек Москвы подключат к единой общегородской сети Wi‑Fi в 2018 г
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться181
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России514
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки30
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение