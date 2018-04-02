В новой детской поликлинике в столичном районе Марфино завершаются отделочные работы

Отделка фасадов новой детской поликлиники завершается в районе Марфино на северо-востоке Москвы , отделочные работы также проводятся во внутренних помещениях здания, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Детская поликлиника на 320 посещений в смену будет введена в эксплуатацию в этом году в районе Марфино по адресу: улица Академика Комарова, владение 1-3 в Северо-Восточном административном округе Москвы.

«Строители завершают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

Общая площадь объекта составляет 8370 квадратных метров. В здании поликлиники разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, помещения дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок кабинетов, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью. Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты.