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Британии и ЕС предстоит решить вопрос защиты данных
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Британии и ЕС предстоит решить вопрос защиты данных 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Бесперебойная передача персональных данных между Евросоюзом и Великобританией крайне важна почти для всего британского бизнеса. Великобритания намерена поддерживать эти отношения после Brexit, однако ЕС не дает никаких обещаний, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/RITCHIE B. TONGO
Директива ЕС гласит, что граждане имеют право на неприкосновенность частной жизни, включая защиту персональных данных, и «право на забвение», то есть право на удаление при определенных условиях персональных данных из выдачи поисковых систем. Со странами вне блока ЕС заключает различные соглашения о трансграничной передаче данных — в зависимости от того, насколько достаточной Брюссель считает защиту персональных данных в той или иной стране. В марте главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что «в отсутствие [в Великобритании после Brexit] законодательства ЕС, которое может превалировать над национальным законодательством, в отсутствие общего надзора и общего суда не может быть взаимного признания стандартов». Если Евросоюз не признает британские стандарты защиты персональных данных достаточными, британским компаниям будет разрешено передавать данные только в том случае, если они согласятся на дополнительные гарантии, такие как регулярные проверки для обеспечения соответствия стандартам ЕС. Британским фирмам также потребуется разрешение различных органов по защите данных на всей территории ЕС.
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Британия может напороться на жесткий Brexit Brexit лишит Лондон 5 тыс. рабочих мест в финсекторе Британия отметила прогресс в переговорах по Brexit Великобритания сделала все возможное, чтобы убедить компании в том, что потоки данных будут продолжаться. В середине февраля премьер-министр Тереза Мэй предложила согласовать британские стандарты с правилами обмена данными ЕС после Brexit. Поправки в законодательство Великобритании о защите данных, которые в настоящее время проходят через парламент, — это один из способов показать, что Британия сделает все возможное, чтобы соответствовать правилам ЕС. Однако Евросоюз не сигнализировал, что этого будет достаточно, чтобы поддерживать свободный поток данных. Вероятно, блок не будет определять адекватность защиты данных в Великобритании, до тех пор пока королевство официально не выйдет из союза. Как сообщали «Вести. Экономика», в марте Тереза ∎∎Мэй приветствовала одобрение лидерами Евросоюза 21-месячного переходного периода, который должен помочь бизнесу адаптироваться к новым условиям после Brexit. Лидеры ЕС также официально приняли совместную переговорную позицию по будущим торговым отношениям с Великобританией после ее выхода из блока, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. "Я приветствую тот факт, что… совет ЕС согласовал детали периода имплементации, — сказала Мэй журналистам. — Это дает уверенность людям и предприятиям. Это дает им ясность для планирования своего будущего". "Я считаю, что в переговорах наметилась новая динамика, — добавила она. — Теперь мы сядем и определим эти работоспособные решения для Северной Ирландии, а также для нашего будущего партнерства в области безопасности и экономического сотрудничества".
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