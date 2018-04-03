Конкурс красоты проведут в Университете МИСиС

Педагогический состав Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 5 апреля проведут конкурс красоты среди студенток.

— Восемь финалисток пройдут пять конкурсных испытаний. После этого жюри определит победительницу, — рассказали на официальном сайте учреждения.

Фаворитка получит титул «Мисс МИСиС — 20718». За второе и третье место конкурсанткам присуждают звание вице-мисс. Предусмотрен «приз зрительских симпатий».

Среди гостей мероприятия поведут конкурс на лучшую группу поддержки.

Мероприятие начнется в 18:00. Он рассчитан на три часа. Конкурс красоты пройдет в Концертном зале Дома культуры университета.