Конкурс красоты проведут в Университете МИСиС 

Педагогический состав Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 5 апреля проведут конкурс красоты среди студенток.
— Восемь финалисток пройдут пять конкурсных испытаний. После этого жюри определит победительницу, — рассказали на официальном сайте учреждения.
Фаворитка получит титул «Мисс МИСиС — 20718». За второе и третье место конкурсанткам присуждают звание вице-мисс. Предусмотрен «приз зрительских симпатий».
Среди гостей мероприятия поведут конкурс на лучшую группу поддержки.
Мероприятие начнется в 18:00. Он рассчитан на три часа. Конкурс красоты пройдет в Концертном зале Дома культуры университета.