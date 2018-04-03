Ещё
Конкурс красоты проведут в Университете МИСиС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс красоты проведут в Университете МИСиС 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Педагогический состав Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 5 апреля проведут конкурс красоты среди студенток.
— Восемь финалисток пройдут пять конкурсных испытаний. После этого жюри определит победительницу, — рассказали на официальном сайте учреждения.
Фаворитка получит титул «Мисс МИСиС — 20718». За второе и третье место конкурсанткам присуждают звание вице-мисс. Предусмотрен «приз зрительских симпатий».
Среди гостей мероприятия поведут конкурс на лучшую группу поддержки.
Мероприятие начнется в 18:00. Он рассчитан на три часа. Конкурс красоты пройдет в Концертном зале Дома культуры университета.
Управа района Якиманка: последние новости
Асфальт отремонтируют на нескольких парковках района Болельщики чемпионата мира по футболу смогут оформить бесплатные билеты на поезд по телефону Префектура Центрального округа встретилась с жителями района Замоскворчеье
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией136
Украина нарвалась на Черноморский флот556
Малышева вызвала гнев телезрителей532
Польша направила Украине ноту протеста60
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»19
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение