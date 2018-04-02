В районе Люблино построят храм в честь апостолов Петра и Павла

На Тихорецком бульваре в районе Люблино появится деревянный пятикупольный храм в честь апостолов Петра и Павла. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Московского патриархата. Планируется, что Петропавловский храм разместится на территории участка, где расположен деревянный храм Саввы Освященного. Церковь сможет вместить около 750 прихожан. Добавим, что решение о возведении храма согласовал глава финансово-хозяйственного управления Московской патриархии Русской православной церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк. (мю)