В районе Люблино построят храм в честь апостолов Петра и Павла 

На Тихорецком бульваре в районе Люблино появится деревянный пятикупольный храм в честь апостолов Петра и Павла. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Московского патриархата.
Планируется, что Петропавловский храм разместится на территории участка, где расположен деревянный храм Саввы Освященного. Церковь сможет вместить около 750 прихожан.
Добавим, что решение о возведении храма согласовал глава финансово-хозяйственного управления Московской патриархии Русской православной церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк. (мю)