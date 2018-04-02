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В районе Люблино построят храм в честь апостолов Петра и Павла
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

В районе Люблино построят храм в честь апостолов Петра и Павла 

Управа района Люблино 1 час назад
На Тихорецком бульваре в районе Люблино появится деревянный пятикупольный храм в честь апостолов Петра и Павла. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Московского патриархата.
Планируется, что Петропавловский храм разместится на территории участка, где расположен деревянный храм Саввы Освященного. Церковь сможет вместить около 750 прихожан.
Добавим, что решение о возведении храма согласовал глава финансово-хозяйственного управления Московской патриархии Русской православной церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк. (мю)
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