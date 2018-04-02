Газета помогла раскрыть тайны Солнечной системы

Очередной урок с газетой прошел в школе № 2092. Его провели по материалу нашей газеты об освоении человечеством космоса.

Ребята с интересом разглядывают страницу, на которой изображена стартовая площадка для запуска ракет. Конструкция сложная, но все это было создано человеком. И это не может не вызывать гордость.

— А кто помнит, откуда взлетают наши космические аппараты? — спрашивает ребят педагог младших классов Татьяна Тимофеева

Некоторое время школьники усердно вспоминают все, что уже успели прочитать на странице газеты.

— «Байконур»! — звучит стройный хор голосов.

— А что еще здесь написано об этом космодроме? — продолжает призывать детей к внимательному изучению материала Татьяна Тимофеева.

— Это первая и крупнейшая в мире стартовая площадка для космических кораблей, — отзываются ребята.

После вводной части школьники вместе с педагогом приступают к более подробному изучению статьи. Каждый ученик читает по несколько предложений из материала и, встречая наиболее интересные факты, посвященные исследованию космоса или выдающимся личностям, двигающим эту отрасль, подчеркивает их цветным карандашом.

Кроме этого, ребята старательно фиксируют на листах бумаги главные вехи в исследовании Солнечной системы. В разделе, посвященном исследованию Марса, урок перерос в бурное обсуждение.

Школьники вспоминали известные версии того, почему это небесное тело называют Красной планетой. Не менее актуальной темой для обсуждения стали и планы в ближайшее десятилетие организовать настоящую лунную базу, которую, например, можно построить из модулей.

— Все в ваших силах, — обращается Татьяна Тимофеева к ребятам. — Ведь будущее российской космонавтики зависит именно от вас. От того, о чем вы будете мечтать.

— Может быть, кто-то из нас станет космонавтом. А еще мы теперь будем стараться почаще читать «Прессу в образовании», страницу, которая называется «Открытый урок», — поделился после урока четвероклассник Кирилл Ягупов.