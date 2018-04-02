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В РФ усовершенствуют защиту потребителей при заключении интернет-сделок
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В РФ усовершенствуют защиту потребителей при заключении интернет-сделок 

Российская Газета 53 минуты назад
Глава правительства утвердил план мероприятий по реализации принятой в прошлом году стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030 года.
"Мы в него включили конкретные меры по усилению правовой защиты потребителей, пресечению существующих недобросовестных деловых практик, повышению цифровой грамотности людей, — напомнил Медведев. — Будем развивать региональный и местный уровень национальной защиты прав потребителей, чтобы можно было получать защиту там, где люди непосредственно живут". Самое пристальное внимание будет уделено социально уязвимым группам: детям, людям пожилого возраста, людям с ограничениями по здоровью и малоимущим.
Ряд мер будет регулировать новые формы торговли и услуг в интернете. «Надо работать над созданием цифровой платформы, информационных сервисов и мобильного приложения для потребителей, потому что, когда речь идет о фиксации тех или иных отношений в „цифре“, в сети, все еще может быть более даже проблематично», — указал премьер. В жизни при сделках у людей остаются какие-то документы, а когда услуги и работы выполняются удаленно, таких документов может и не быть. Поэтому законодательство должно совершенствоваться, уверен Дмитрий Медведев.
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