В РФ усовершенствуют защиту потребителей при заключении интернет-сделок

Глава правительства утвердил план мероприятий по реализации принятой в прошлом году стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030 года.

"Мы в него включили конкретные меры по усилению правовой защиты потребителей, пресечению существующих недобросовестных деловых практик, повышению цифровой грамотности людей, — напомнил Медведев . — Будем развивать региональный и местный уровень национальной защиты прав потребителей, чтобы можно было получать защиту там, где люди непосредственно живут". Самое пристальное внимание будет уделено социально уязвимым группам: детям, людям пожилого возраста, людям с ограничениями по здоровью и малоимущим.

Ряд мер будет регулировать новые формы торговли и услуг в интернете. «Надо работать над созданием цифровой платформы, информационных сервисов и мобильного приложения для потребителей, потому что, когда речь идет о фиксации тех или иных отношений в „цифре“, в сети, все еще может быть более даже проблематично», — указал премьер. В жизни при сделках у людей остаются какие-то документы, а когда услуги и работы выполняются удаленно, таких документов может и не быть. Поэтому законодательство должно совершенствоваться, уверен Дмитрий Медведев.