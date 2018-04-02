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Инновационные проекты получат гранты до 300 тыс. рублей на форуме IPQuorum в Светлогорске
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Инновационные проекты получат гранты до 300 тыс. рублей на форуме IPQuorum в Светлогорске 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Инновационные проекты в сфере интеллектуальной собственности получат гранты до 300 тыс. рублей в рамках образовательно-конкурсной программы Startup hub на Международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности и цифровым технологиям IPQuorum 2018 в Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе форума.
"Для создателей инновационных проектов в сфере интеллектуальной собственности, представителей бизнеса и профильных инвесторов в рамках форума предусмотрена презентационно-инвестиционная программа — Startup hub. По итогам конкурсной программы авторы лучших стартап-проектов получат денежные призы 300, 200, и 100 тыс. рублей и организационную поддержку", — сообщили в пресс-службе.
Программа Startup hub рассчитана на два дня. Она включает образовательный интенсив и конкурс идей. Участникам представят методики поиска потребностей аудитории, создания команды для реализации проекта, расскажут о его правильном продвижении на рынок. Финалистов конкурсной программы определит экспертное жюри в рамках нетворкинг-сессии «Коммуникативные навыки».
"Мы также предусмотрели специальный грант для проектов, нацеленных на прогрессивное развитие сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из основополагающих институтов цифровой экономики", — добавил организатор форума, президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский. Сумма этого гранта пока держится в тайне.
По словам основателя школы стартапов RUSSOL Юрия Ярцева, «Startup hub — уникальное событие, универсальная площадка для обмена опытом и налаживания связей между владельцами бизнеса и инвесторами». «Я очень надеюсь увидеть по-настоящему перспективные стартапы и проекты, которые принесут пользу не только их создателям, инвесторам, но и стране», — отметил он.
IPQuorum 2018 пройдет в Светлогорске 11 и 12 апреля под эгидой под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторы форума — ассоциация IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). IPQuorum 2018 соберет в Светлогорске более 500 участников из 30 стран. Главной темой станет интеллектуальная собственность в рамках глобального рынка и цифровой экономики.
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