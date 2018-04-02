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Сотню нелегальных мигрантов выслали из Вологодской области
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Сотню нелегальных мигрантов выслали из Вологодской области 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Граждане Узбекистана, Таджикистана и Украины, незаконно проживающие на Вологодчине, отправились домой. С начала года судебные приставы выдворили сотню нелегалов. Как отмечают специалисты регионального УФССП, большинство иностранцев нарушили сроки пребывания в России или не имели разрешения на работу в нашей стране.
Проверки мест, где работают граждане иностранных государств, проводятся на Вологодчине регулярно. Так, на прошлой неделе в Харовске полицейские нашли узбека, который не только не покинул России, когда закончилось разрешение, но и работал без необходимых документов. В отношении нарушителя составили два административных протокола, после чего суд постановил выдворить его из РФ.
До момента отправки на родину нелегалы находятся в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или выдворению за пределы Российской Федерации. Далее их доставят до пункта пропуска через государственную границу московского аэропорта и передадут пограничникам.
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