Проект полуострова под конгресс-холл в Челябинске представили экологам и краеведам

Челябинским общественникам представили проект искусственного полуострова, на котором должна расположиться часть будущего конгресс-холла. Общественные обсуждения прошли 2 апреля в Доме архитектора. — По закону такой проект должен пройти общественные обсуждения, и мы соблюдаем эту процедуру, — рассказал 74.ru директор хозяйственного партнёрства «Конгресс-холл» Виталий Передерий. — На встрече были экологи, краеведы, представители общественных организаций. В целом у них не возникло вопросов к проекту. Надо убрать этот хаос, который сейчас есть на месте стройки, и привести в порядок набережную. Проект получил положительные рекомендации.

Челябинский краевед, координатор группы «Архистраж» Юрий Латышев также присутствовал на обсуждении проекта.

— Присутствующих было мало, человек шесть, — уточнил Юрий Латышев. — Конечно, такие обсуждения должны проходить с большим количеством участников, в том числе журналистов. К проекту конгресс-холла и созданию искусственного полуострова у меня нет претензий — работы на площадке уже ведутся. Жалко только, что не удалось сохранить Сад-остров. Будущее здание конгресс-холла как раз разместится на его месте.

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