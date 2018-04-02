Ещё
Проект полуострова под конгресс-холл в Челябинске представили экологам и краеведам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Проект полуострова под конгресс-холл в Челябинске представили экологам и краеведам 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Челябинским общественникам представили проект искусственного полуострова, на котором должна расположиться часть будущего конгресс-холла. Общественные обсуждения прошли 2 апреля в Доме архитектора. — По закону такой проект должен пройти общественные обсуждения, и мы соблюдаем эту процедуру, — рассказал 74.ru директор хозяйственного партнёрства «Конгресс-холл» Виталий Передерий. — На встрече были экологи, краеведы, представители общественных организаций. В целом у них не возникло вопросов к проекту. Надо убрать этот хаос, который сейчас есть на месте стройки, и привести в порядок набережную. Проект получил положительные рекомендации.
Челябинский краевед, координатор группы «Архистраж» Юрий Латышев также присутствовал на обсуждении проекта.
— Присутствующих было мало, человек шесть, — уточнил Юрий Латышев. — Конечно, такие обсуждения должны проходить с большим количеством участников, в том числе журналистов. К проекту конгресс-холла и созданию искусственного полуострова у меня нет претензий — работы на площадке уже ведутся. Жалко только, что не удалось сохранить Сад-остров. Будущее здание конгресс-холла как раз разместится на его месте.
Челябинцам представляли видеопрезентацию с проектами зданий, которые должны появиться в южноуральской столице к саммитам ШОС и БРИКС.
На набережной реки Миасс подготовлены строительные площадки, оформлены участки и необходимая градостроительная документация, снесены незаконные постройки, мешающие работам. Подрядчик приступил к отсыпке острова. Специалисты по итогам аудита определили технологические характеристики для подготовки фундаментных площадок общественно-делового центра. Хозпартнёрство прорабатывает вопросы с инвесторами по созданию объектов конгресс-холла.
74.ru: последние новости
«Без денег изуродуют»: заведующего хирургией в Челябинске подозревают в заработке на бесплатных операциях Распределены все: в Челябинске курсантам-штурманам вручили погоны и дипломы Из коробки и пластилина: школьный проект сквера на ЧМЗ признали лучшим в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться192
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП51
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому109
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки39
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение