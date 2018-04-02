Названы имена лауреатов шестой ежегодной премии имени А. А. Угарова

«Уважаемые лауреаты, работники промышленного комплекса Белгородчины, по доброй традиции сегодня, в день рождения Алексея Алексеевича Угарова, мы славим передовиков промышленного комплекса, — сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко . — Дорогие лауреаты, сегодня вы по праву вступите в пантеон рабочих промышленного комплекса Белгородчины. Равняйтесь на Алексея Алексеевича Угарова! Желаю вам дальнейших успехов в работе».

«Сегодня мы с особой теплотой вспоминаем Алексея Алексеевича Угарова, который умел твердо защищать свои жизненные позиции. Он говорил, что все производственные достижения должны способствовать достойной жизни человека, — отметил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. — Поздравляю лауреатов премии имени Алексея Алексеевича Угарова от всей души. Работайте и живите «по-угаровски»!

«Алексей Алексеевич Угаров — выдающийся руководитель и производственник, металлург и учитель. Благодаря его мудрости и целеустремленности ОЭМК пережил сложные годы перестройки и сегодня является одним из ключевых предприятий Металлоинвеста, — прокомментировал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев . — Уверен, что премия имени Угарова служит для многих стимулом трудиться по примеру основателя школы оскольских металлургов — с полной самоотдачей, на благо родных предприятий, Белгородчины и всей России ».

По итогам 2017 года определены четыре лауреата премии имени А. А. Угарова.

«Каждый, кто трудится в большой команде Металлоинвеста, независимо от своего статуса и роли вносит личный вклад в общее дело, — подчеркнул управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. — Высокая оценка организаторов Премии, безусловно, станет стимулом к дальнейшей, еще более успешной работе — и моей, и всего коллектива предприятия. У нас впереди большие планы, и успешность их реализации зависит от того, насколько все мы единодушны в стремлении к выбранной цели. Ответственный подход каждого позволит нам идти дальше в правильном направлении. Спасибо за действительно важную в моей жизни награду!»

Лауреатами премии имени А. А. Угарова за 2017 год в номинации «Рабочий года» признаны Николай Кухарев, слесарь-ремонтник цеха обжига извести Оскольского электрометаллургического комбината и Виктор Леонидов, кузнец-штамповщик кузнечно-прессового производства Белэнергомаш-БЗЭМ.

В номинации «Молодой специалист» звания лауреата премии имени А. А. Угарова удостоена Татьяна Шутеева, руководитель группы валидации и изучения стабильности ПИК-ФАРМА ЛЕК.

«Премия имени Алексея Алексеевича Угарова — знак высокой оценки труда работников горно-металлургического комплекса, машиностроения, химического производства и науки Белгородчины. От всей души поздравляю лауреатов шестой ежегодной премии с заслуженной наградой! — обратился первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров. — Благодарю губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко за учреждение этой премии и многолетнее плодотворное сотрудничество с Металлоинвестом. Большое спасибо Алишеру Бурхановичу Усманову за доверие и поддержку, которые он оказывал Алексею Алексеевичу и продолжает оказывать нам, продолжателям его дела».

Справочно: