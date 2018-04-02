Названы имена лауреатов шестой ежегодной премии имени А. А. Угарова 

Она учреждена Правительством Белгородской области и компанией «Металлоинвест» в память о Почетном гражданине Белгородской области и Старого Оскола, бывшем генеральном директоре ОЭМК Алексее Алексеевиче Угарове, который внес значительный вклад в развитие предприятия и укрепление социально-экономического потенциала области. Почетная награда присуждается лучшим специалистам горно-металлургического комплекса, отрасли машиностроения и химического производства, достигшим особых успехов в работе за прошедший год.
«Уважаемые лауреаты, работники промышленного комплекса Белгородчины, по доброй традиции сегодня, в день рождения Алексея Алексеевича Угарова, мы славим передовиков промышленного комплекса, — сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. — Дорогие лауреаты, сегодня вы по праву вступите в пантеон рабочих промышленного комплекса Белгородчины. Равняйтесь на Алексея Алексеевича Угарова! Желаю вам дальнейших успехов в работе».
«Сегодня мы с особой теплотой вспоминаем Алексея Алексеевича Угарова, который умел твердо защищать свои жизненные позиции. Он говорил, что все производственные достижения должны способствовать достойной жизни человека, — отметил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. — Поздравляю лауреатов премии имени Алексея Алексеевича Угарова от всей души. Работайте и живите «по-угаровски»!
«Алексей Алексеевич Угаров — выдающийся руководитель и производственник, металлург и учитель. Благодаря его мудрости и целеустремленности ОЭМК пережил сложные годы перестройки и сегодня является одним из ключевых предприятий Металлоинвеста, — прокомментировал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Уверен, что премия имени Угарова служит для многих стимулом трудиться по примеру основателя школы оскольских металлургов — с полной самоотдачей, на благо родных предприятий, Белгородчины и всей России».
По итогам 2017 года определены четыре лауреата премии имени А. А. Угарова.
Решением Наблюдательного совета Фонда достижений промышленников имени А. А. Угарова лауреатом в номинации «Личный вклад» признан Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа.
«Каждый, кто трудится в большой команде Металлоинвеста, независимо от своего статуса и роли вносит личный вклад в общее дело, — подчеркнул управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. — Высокая оценка организаторов Премии, безусловно, станет стимулом к дальнейшей, еще более успешной работе — и моей, и всего коллектива предприятия. У нас впереди большие планы, и успешность их реализации зависит от того, насколько все мы единодушны в стремлении к выбранной цели. Ответственный подход каждого позволит нам идти дальше в правильном направлении. Спасибо за действительно важную в моей жизни награду!»
Лауреатами премии имени А. А. Угарова за 2017 год в номинации «Рабочий года» признаны Николай Кухарев, слесарь-ремонтник цеха обжига извести Оскольского электрометаллургического комбината и Виктор Леонидов, кузнец-штамповщик кузнечно-прессового производства Белэнергомаш-БЗЭМ.
В номинации «Молодой специалист» звания лауреата премии имени А. А. Угарова удостоена Татьяна Шутеева, руководитель группы валидации и изучения стабильности ПИК-ФАРМА ЛЕК.
«Премия имени Алексея Алексеевича Угарова — знак высокой оценки труда работников горно-металлургического комплекса, машиностроения, химического производства и науки Белгородчины. От всей души поздравляю лауреатов шестой ежегодной премии с заслуженной наградой! — обратился первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров. — Благодарю губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко за учреждение этой премии и многолетнее плодотворное сотрудничество с Металлоинвестом. Большое спасибо Алишеру Бурхановичу Усманову за доверие и поддержку, которые он оказывал Алексею Алексеевичу и продолжает оказывать нам, продолжателям его дела».
Справочно:
Премия имени Алексея Алексеевича Угарова вручается ежегодно с 2013 года. Ее лауреатами стали 33 специалиста. В их числе 11 сотрудников Металлоинвеста: работники Лебединского ГОКа Юрий Крымов, заместитель директора по технологии ЗГБЖ (2013 г.); Владимир Евсюков, машинист буровой установки буровзрывного управления (2014 г.); Максим Тараненко, заместитель главного энергетика обогатительной фабрики (2016 г.); Владимир Шатков, слесарь-ремонтник управления по ремонту оборудования (2017 г.); Олег Михайлов, управляющий директор (2018 г.). Работники ОЭМК: Александр Мошков, оператор машин непрерывного литья заготовок на горячих работах электросталеплавильного цеха (2013 г.); Екатерина Шукалина, контролер в производстве черных металлов отдела технического контроля (2014 г.); Александр Тищенко, главный инженер комбината (2015 г.); Евгений Беляев, вальцовщик стана горячей прокатки сортопрокатного цеха №2 (2016 г.); Денис Зинов, слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха (2017г.); Николай Кухарев, слесарь-ремонтник цеха обжига извести (2018 г.).