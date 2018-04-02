Экс-сенатор Ахмедов назвал оправданным ответ России на действия Лондона по делу Скрипаля

"Британские власти начали безпрецедентную и необоснованную негативную пиар-кампанию против России, и вынуждают нас адекватно отвечать, — заявил он в интервью "Независимой газете" . — Нас обвинили в чудовищном преступлении, не предъявив никаких доказательств. А, только предположив, что высока вероятность, что это Россия отравила двойного агента. Нужно ли говорить, что это юридический и правовой нонсенс, который, к сожалению, вошел в обиход западных дипломатов и некоторых медиа".

По его мнению, было бы наивно ждать каких-либо признательных показаний против самих себя со стороны западных спецслужб, которые, как мне представляется, могут стоять за отравлением в Солсбери.

Великобритании) "Для полноты картины все же надо вновь вспомнить «Преступление и наказание», — считает Ахмедов. — Главное наказание для Достоевского — это наказание, которое на преступника накладывает его совесть. Надеяться на наличие совести у современных политиков не приходится. Но все же хочется напомнить может быть самую известную цитату из этого романа — слова следователя Порфирия Петровича, обращенные к преступнику: «Как кто убил? … Вы и убили-с». И ведь рано или поздно он с этими словами обязательно придет. Так что кому-то спокойно спать не суждено. В том числе и (главе МИД Борису Джонсону ".