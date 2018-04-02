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Противоаварийные работы провели в Морозовской богадельне в Москве
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Противоаварийные работы провели в Морозовской богадельне в Москве 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Противоаварийные работы провели в Морозовской богадельне в Таганском районе Москвы, усадьба является объектом культурного наследия федерального значения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
Здание, расположенное на Шелапутинском переулке, дом 3, строение 1, 2, 3, 4, 5 долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии.
«Городская усадьба, XIX века — бывшая Морозовская богадельня — была построена в 1889-1890 годах по проекту Михаила Никифорова. Она была возведена на средства Давида Морозова на бывшей территории фабрики, основанной его дедом, известным промышленником и меценатом Саввой Морозовым. После революции здесь находились дом престарелых, позднее родильный дом имени Клары Цеткин», — отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, в настоящий момент специалистами Мосгорнаследия приняты противоаварийные работы во всех пяти строениях — это первый шаг в реставрации данного комплекса.
Он пояснил, что в рамках противоаварийных работ во всех зданиях убрали мусор, стены укрепили металлическими рамами (их установили в оконные и дверные проемы), а в строениях 3 и 4 дополнительно были заделаны трещины в стенах.
В настоящий момент правообладателем разработаны и согласованы с департаментом культурного наследия города Москвы эскизные проекты реставрации и приспособления объектов для современного использования.
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