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Патриарх Кирилл наградил священнослужителя храма района Аэропорт
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Патриарх Кирилл наградил священнослужителя храма района Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В канун празднования Входа Господня в Иерусалим, 31 марта, на всенощном бдении в храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл наградил клирика храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерея Михаила Палкина правом ношения камилавки. Об этом рассказали в администрации храма района Аэропорт. Награда вручена «За достойное прохождение церковного служения».
— Награждение правом ношения камилавки производится указом епархиального архиерея. Она носится во время богослужений и во время официальных и торжественных мероприятий, — сообщил представитель храма.
Напомним, храм Благовещения Пресвятой Богородицы расположен по адресу Красноармейская ул., 2. (мю)
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