Патриарх Кирилл наградил священнослужителя храма района Аэропорт

В канун празднования Входа Господня в Иерусалим , 31 марта, на всенощном бдении в храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл наградил клирика храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерея Михаила Палкина правом ношения камилавки. Об этом рассказали в администрации храма района Аэропорт. Награда вручена «За достойное прохождение церковного служения».

— Награждение правом ношения камилавки производится указом епархиального архиерея. Она носится во время богослужений и во время официальных и торжественных мероприятий, — сообщил представитель храма.

Напомним, храм Благовещения Пресвятой Богородицы расположен по адресу Красноармейская ул., 2. (мю)