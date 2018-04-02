Яндекс представил рейтинг запросов по теме космоса

Данные получены с помощью «Яндекс. Цифры» — инструмента для анализа интересов пользователей. Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале, балл зависел от частоты вопросы. Целесообразно сравнивать показатели только в рамках одного рейтинга.

Вопросы о космосе

В рейтинге представлены запросы в форме вопросов пользователей «Яндекса» , содержащие слова «космос», «космический» или их словоформы и заданные с 17.03.2017 по 17.03.2018 на территории России

Вопросы о космонавтах

В рейтинге представлены запросы в форме вопросов пользователей «Яндекса», содержащие слово «космонавт» или его словоформы и заданные с 17.03.2017 по 17.03.2018 на территории России.

Первые в космосе

На рисунке представлены примеры популярных запросов, связанных с важными событиями в истории освоения космоса. Учитывались вопросы пользователей со словами «первый», «в космосе» или их словоформами, заданные с 17.03.2017 по 17.03.2018 на территории России.

О каких планетах спрашивают чаще

Рейтинг составлен по запросам пользователей «Яндекса», содержащим слово «планета» и заданным с 17.03.2017 по 17.03.2018 на территории России.

На какой планете

В рейтинге представлены запросы пользователей «Яндекса», содержащие словосочетание «на какой планете» и заданные с 17.03.2017 по 17.03.2018 на территории России.

Интерес к полетам на Марс и Луну

Для каждой даты с 17.03.2017 по 17.03.2018 посчитано отношение числа запросов со словосочетаниями «полет на Марс» и «полет на Луну» к их среднему количеству за сутки. Показано, во сколько раз увеличился интерес к полетам на Марс и Луну.

За прошедший год полетами на Луну больше всего интересовались 12 апреля — в День космонавтики, полетами на Марс — 15 марта, когда была анонсирована российская миссия на эту планету в 2019-м.

Кто во Вселенной самый…

В рейтинге представлены запросы пользователей «Яндекса», содержащие слова «самый» и «во Вселенной» и заданные с 17.03.2017 по 17.03.2018 на территории России.

Все данные и иллюстрации предоставлены компанией «Яндекс».