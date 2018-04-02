«Одноклассники» запустили сервис по созданию персональных видео

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Моменты», который с помощью искусственного интеллекта и нейросетей создает видео персонально для пользователя по различным поводам.

На этапе тестирования сервиса сервиса пользователям предложили опубликовать автоматически созданное видео «Мое путешествие». Фотографии для слайд-шоу отбирала собственная технология автоматического обнаружения лиц, алгоритмы машинного обучения находили пользователей-путешественников и места, где были сделаны опубликованные фото. Эксперимент порадовал пользователей, и они активно делились ими с друзьями и близкими. В результате видео с воспоминаниями получили рекордные 1 млн просмотров в сутки.

Теперь в «Моментах» можно создать видеопоздравление с днем рождения для каждого пользователя соцсети. Также с помощью технологии ОК по распознаванию лиц на фото нейросеть выбирает из пользовательских фотографий лица друзей и размещает их в праздничном ролике с теплыми словами поздравления в честь дня рождения.

Кроме того, все пользователи ОК будут получать в день рождения видеопоздравления, созданные искусственным интеллектом, и смогут опубликовать их для своих друзей и близких. После публикации видео будет доступно в разделе видеороликов пользователя, а также в ленте новостей профиля.