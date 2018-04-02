Субботники в центре Москвы пройдут по 88 адресам

В Центральном административном округе определено 88 мест для проведения субботников, сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.

«Субботники — это финал весеннего благоустройства с участием жителей, трудовых коллективов, студентов и школьников. В Центральном административном округе определено 88 мест для проведения субботников в этом году. Силы участников в основном будут направлены на приведение в порядок дворовых территорий, парков, скверов округа и территорий, прилегающих к водоемам», — говорится в сообщении.