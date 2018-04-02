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Субботники в центре Москвы пройдут по 88 адресам
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Субботники в центре Москвы пройдут по 88 адресам 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Центральном административном округе определено 88 мест для проведения субботников, сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.
«Субботники — это финал весеннего благоустройства с участием жителей, трудовых коллективов, студентов и школьников. В Центральном административном округе определено 88 мест для проведения субботников в этом году. Силы участников в основном будут направлены на приведение в порядок дворовых территорий, парков, скверов округа и территорий, прилегающих к водоемам», — говорится в сообщении.
С 1 по 30 апреля в Москве проходит месячник по уборке и благоустройству городских территорий, на 14 и 21 апреля запланировано проведение массовых общегородских субботников.
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