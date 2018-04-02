Бородай: Таких, как Вольнов, готовит СБУ и западные спецслужбы 

Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в комментарии изданию Украина.ру рассуждал о том, кто мог стоять за пранками Евгения Вольнова.
«Это информационная война против России. Она ведется давно под серьезным контролем СБУ и западных спецслужб. Многие блогеры обучались под контролем этих спецслужб. Есть показания пленных, которые были не только добровольцами, участниками так называемых добробатов, но и заодно активно вели информационную войну. Многие из них проходили учебу за границей, где они обучались на семинарах под контролем западных спецсулжб. Поэтому пранк Вольнова мог быть вполне инициирован ими. Если допросят блогера Войнова, тогда мы и узнаем, была ли это спланированная акция СБУ или его собственное самовыражение», — считает он.
Как известно, пранкер Евгений Вольнов после трагедии в Кемерово, где погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок, распространил ложную информацию о том, что жертв было намного больше — более 300 человек.
Он обзвонил морги Кемерово и от имени сотрудника МЧС сообщил о необходимости готовить 300 мест под тела погибших на пожаре. Вброс пранкера принес ему десятикратное увеличение дохода от видеоблога в Youtube.