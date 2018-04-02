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Автомат Калашникова: инженерный гений или всего лишь копия
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Автомат Калашникова: инженерный гений или всего лишь копия 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Советский автомат Калашникова является самым распространенным оружием на всей планете. От африканских саванн до американского гетто — дешевизна, надежность и простота обеспечивают «калашникову» бессмертную популярность. Различные модификации этой крайне удачной конструкции неоднократно копировали, изучая оригинал до последнего винтика. Сама история создания автомата Калашникова больше напоминает шпионский триллер: кто же на самом деле был гениальным изобретателем?
Что говорит энциклопедия
По общепринятой версии, в сентябре 1941 года Михаил Калашников получил тяжелое ранение в боях под Брянском и был комиссован в госпиталь. Следующие свободные полгода старший сержант занимается конструированием оружия. Причем, получается у него так хорошо, что в скором времени сержанта переводят в Алма-Ату, где он внезапно изобретает интересную модель пистолета-пулемета. Гениального самоучку вроде как берут под крыло профессиональные конструкторы и через пять лет случается еще одно чудо: командир танка без какого-либо специального образования берет и создает лучший автомат мира.
Подставное лицо
Удивительно, но по воспоминаниям некоторых конструкторов, Михаила Калашникова вообще не было на конкурсе оружия под промежуточный патрон. В частности, Дмитрий Ширяев называет Калашникова «подставным лицом, вытянутым за уши» — просто группе офицеров требовалась ширма, чтобы иметь возможность продвинуть в финал свою конструкцию. Публикация так задела Михаила Тимофеевича, что он даже выступил в прессе с официальным опровержением. Шум, тем не менее, остался немалый.
Автомат Булкина
Первый автомат Калашникова, АК-46, рядом конструктивных деталей в точности копировал ТКБ-415, представленный на тот же конкурс Алексеем Булкиным. Военный историк Петр Ткачев прямо заявляет: после первых неудачных испытаний в Коврове, проект Калашникова должен был вовсе выбыть из конкурса. Однако, самоучке дают второй шанс и он тут же выдает очередное чудо: в следующем туре комиссия видит практически новый автомат, лишь номинально схожий с провальным АК-46… Зато повторяющий все самые удачные элементы ТКБ-415. Честно говоря, похоже Михаил Калашников просто идеально совместил лучшие детали соперников, Булкина и Дементьева.
Немецкий след
Прототипом для конструктора мог послужить и немецкий StG-44. В самом деле, внешнее сходство бросается в глаза. А если еще вспомнить, что в то же время сам Хуго Шмайссер работал на том же заводе, что и Калашников, то случайно совпадение так и вовсе выглядит невероятным. Подавляющее большинство западных оружейных экспертов придерживаются именно этой версии. К примеру, шотландский историк Гордон Уильямсон прямо пишет: «Одного взгляда на это превосходное оружие достаточно, чтобы понять его влияние на всё послевоенное семейство АК». Примерно те же слова повторяет техасский конструктор Рамси Теннисон. Мог ли Шмайссер разработать АК-47? Вполне. Кстати, мемуаров о проведенном в СССР времени немецкий конструктор почему-то не оставил.
Гениальный компилятор
Наиболее же вероятной видится следующая версия. Михаил Тимофеевич Калашников действительно изобретатель талантливый, однако как изобретатель никакого вклада в создание АК-47 не вносивший. Он выступил именно конструктором: внимательно изучил работы конкурентов и гениально скомпоновал лучшие решения в одну конструкцию. То есть, если изобретателем автомата его назвать нельзя, то создателем — безо всяких сомнений.
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