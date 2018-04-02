Уральские школьники стали финалистами всероссийского конкурса инноваций для старшеклассников

Десятиклассник и одиннадцатиклассник из Екатеринбурга стали победителями во всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов для старшеклассников от компании «Сименс» . Кирилл Полтораднев и Илья Аюпов изобрели прибор SmartPasser, предназначенный для определения типа нагрузки в электрических сетях низкого напряжения. Доступ к данным и управление происходит через мобильное приложение.

— Прибор позволяет в режиме реального времени определять тип и мощность подключенной нагрузки, проводить оценку загрузки сетей и контроль большого количества подключений, а также оценивать качество поставляемой электроэнергии, — рассказали представители «Сименс».

Всего среди регионов выбрали троих финалистов. Эти ребята поборются за первенство 18 апреля в Москве