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Уральские школьники стали финалистами всероссийского конкурса инноваций для старшеклассников
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Уральские школьники стали финалистами всероссийского конкурса инноваций для старшеклассников 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Десятиклассник и одиннадцатиклассник из Екатеринбурга стали победителями во всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов для старшеклассников от компании «Сименс». Кирилл Полтораднев и Илья Аюпов изобрели прибор SmartPasser, предназначенный для определения типа нагрузки в электрических сетях низкого напряжения. Доступ к данным и управление происходит через мобильное приложение.
— Прибор позволяет в режиме реального времени определять тип и мощность подключенной нагрузки, проводить оценку загрузки сетей и контроль большого количества подключений, а также оценивать качество поставляемой электроэнергии, — рассказали представители «Сименс».
Всего среди регионов выбрали троих финалистов. Эти ребята поборются за первенство 18 апреля в Москве.
Отметим, что на конкурс, поддерживаемый Минобром, прислали более 400 заявок из всех федеральных округов. Проводится интеллектуальные соревнования компанией «Сименс» уже 12-й раз.
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