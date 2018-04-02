Жители Хорошево-Мневников за месяц написали на портал «Наш город» более 900 раз

В марте пользователи портала «Наш город» из района Хорошево-Мневники направили на сайт 966 обращений, касающихся различных городских проблем.

Наиболее часто сообщения появлялись в разделе «Дворовые территории». Сюда пользователи портала написали 414 раз. Жителей в основном волновали неубранные дворы, гололед и складирование снега на газонах.

Второй по популярности раздел — «Многоквартирные дома». Здесь в марте появилось 345 обращений от активных граждан, которых беспокоили неубранные подъезды, неисправные мусоропроводы и освещение, протечка кровли.

Замыкает тройку лидеров раздел «Дороги» с 122 сообщениями. (ео)