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Жители Хорошево-Мневников за месяц написали на портал «Наш город» более 900 раз
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Жители Хорошево-Мневников за месяц написали на портал «Наш город» более 900 раз 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В марте пользователи портала «Наш город» из района Хорошево-Мневники направили на сайт 966 обращений, касающихся различных городских проблем.
Наиболее часто сообщения появлялись в разделе «Дворовые территории». Сюда пользователи портала написали 414 раз. Жителей в основном волновали неубранные дворы, гололед и складирование снега на газонах.
Второй по популярности раздел — «Многоквартирные дома». Здесь в марте появилось 345 обращений от активных граждан, которых беспокоили неубранные подъезды, неисправные мусоропроводы и освещение, протечка кровли.
Замыкает тройку лидеров раздел «Дороги» с 122 сообщениями. (ео)
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